Инфекционист дала советы по уходу за детьми после COVID-19

Дети, которые перенесли коронавирус, требуют особого внимания. Об этом «МИР 24» заявила заведующая детским инфекционным отделением ЦКБ Управления делами президента России Алиса Медкова.

Группа детей, которая переболела коронавирусом, обязательно подлежит диспансерному наблюдению в течение хотя бы двух-трёх месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции, — заявила она.

Медкова перечислила симптомы, которые должны настораживать: опухание суставов, появление неспецифической сыпи, изменение в состоянии ребёнка, к примеру, повышение утомляемости.

Она также отметила, что такие проявления должны насторожить родителей и заставить их показать ребёнка специалисту. В некоторых случаях могут понадобиться специфические тесты и обследования. Последствия после болезни могут быть ранними, также осложнения могут возникать через несколько недель после выздоровления.

Ранее глава Минздрава высказался за пересмотр размера компенсации гражданам, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями. Данную выплату могут получить лица, которые в результате вакцинации стали инвалидами. Её размер остаётся неизменным более 20 лет и составляет 10 тысяч рублей.