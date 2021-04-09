Индийских туристов задержали в петербургской гостинице из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f1625c7c-9a37-11eb-9536-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группу туристов из Индии, которые собирались вылететь на родину, задержали в гостинице в Санкт-Петербурге. Их направили в обсерватор после выявления коронавируса, рассказал представитель компании, которая организовывала их поездку в Россию.

Роспотребнадзор задержал в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге группу индийских туристов, 29 человек, которая работала с нашей компанией. Сегодня должен был быть рейс обратный в Дели, но, к сожалению, людей не выпускают. Только у нескольких человек положительный тест на коронавирус, — рассказал он сотрудникам ТАСС.

Журналистам РИА Новости в компании сообщили , что COVID-19 нашли у четырёх человек, их направили в больницу. Остальных отправили в Москву, откуда они вылетят в Дели через две недели после карантина, который они должны пройти по предписанию Роспотребнадзора.

Остаётся открытым вопрос, кто будет оплачивать туристической группе возвращение в Дели по окончании двухнедельного карантина, — подчеркнули в компании.

Ранее жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия врачей, которые принудительно доставили её в больницу из-за подозрения на коронавирус. Петербурженка попросила Страсбург признать, что российский суд нарушил её право на свободу и личную неприкосновенность, насильно поместив в больницу, писал NEWS.ru.