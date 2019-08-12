https://static.news.ru/photo/3867521a-bd69-11e9-8404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Инцидент с грубым крещением младенца в Гатчине прокомментировал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, этот случай актуализировал проблему подготовки к таинству крещения.

Данный инцидент не стал бы возможен, если бы к моменту крещения между родителями и священником было налажено доверие, считает представитель РПЦ. Это таинство совершается в общине, где между её членами должны царить любовь и внимание, написал Легойда в своём Telegram-канале.

Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны «анонимный требополучатель», а с другой — «безразличный требоисполнитель», — уверен представитель РПЦ.

Ранее News.ru сообщал, что священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий (Нечипоренко) встретился с матерью ребёнка, которому нанёс ранее травмы во время обряда крещения. Игумен сказал, что ребёнок «вроде бы и не ударялся о стенки купели» и попросил мать мальчика простить его, не дожидаясь религиозного праздника — Прощёного воскресенья. Женщина поинтересовалась, не с сарказмом ли это сказано.