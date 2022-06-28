С началом санкций некоторые товары оказались малодоступны для россиян. Это случилось не только из-за санкционных ограничений, но и проблем с логистикой. В их число попала продукция из секс-маркетов. Увеличилось время доставки интимных товаров в Россию из Европы и Китая, а закупки из США прекратились. При этом представители ретейла отмечают растущий спрос на продукты этой категории. NEWS.ru узнал, как в условиях дефицита россияне будут удовлетворять потребность в сексуальном разнообразии и смогут ли китайские аналоги стать полноценной заменой товарам из США.
Спрос растет, а предложение — падает
Интерес россиян к онлайн-покупкам продукции категории 18+ продолжает расти благодаря широкому ассортименту, удобной доставке, а также возможности получать деликатные покупки, сохранив анонимность, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Wildberries. Так в мае — июне 2022 года жители нашей страны приобрели на Wildberries на 79% больше товаров для взрослых, чем годом ранее, а чаще всего на нашей онлайн-платформе выбирают презервативы и лубриканты, вибраторы, комплекты эротического нижнего белья и анальные пробки.
Россияне стали чаще покупать секс-игрушки, подтверждает тренд в беседе с NEWS.ru врач-сексолог Екатерина Макарова. Если 10 лет назад большинство людей покупали интимные товары за границей, то сейчас это делают на онлайн-площадках, не выходя из дома. Средний возраст потребителей такой продукции — 18–35 лет.
В России секс-игрушки становятся все более популярны у женщин. От 10% до 30% россиянок используют их на регулярной основе, сообщил NEWS.ru психолог, автор курса лекций о женской сексуальности Филипп Литвиненко. А вот мужчины по-прежнему относятся к таким предметам настороженно. Он перечислил самые популярные секс-товары сегодня: классические фаллоимитаторы и вибраторы, анальные стимуляторы. Чаще всего такую продукцию приобретают одинокие женщины. Они избегают случайных половых связей, но хотят разнообразить жизнь.
Существующее предложение может не успеть за спросом. Как сообщил создатель сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин, в России могут возникнуть сложности с секс-игрушками. Увеличилось время доставки интимной продукции в Россию из Европы и Китая, а закупки из США совсем прекратились.
Корреспондент NEWS.ru изучила тематические сайты и сделала вывод, что около 50% товаров для секса сегодня производят в Китае, 35–40% — в Европе и США. При этом доля российской продукции занимает около 10%. В Америке и ЕС чаще производят технически сложные изделия, например машины для секса, фаллоимитаторы, мужские мастурбаторы, имитирующие женское тело. В Китае и России — смазки и косметику, эротическое белье, презервативы. Некоторых товаров сейчас нет в наличии. Закончились изделия, произведенные в США и ЕС.
Из России ушел давний проверенный бренд секс-игрушек из Германии Fun Factory, с остальными фирмами поставки скорее приостановлены, сообщил NEWS.ru владелец женского секс-шопа Women’s privacy Ян Гуламов. Поэтому может наблюдаться дефицит ассортимента.
Было очень много слухов, что бренд Satisfyer уходит и блокирует свое приложение. Однако на самом деле бренд не ушел и приложение прекрасно работает. Вопросы у пользователей возникли, когда Satisfyer перекрасили свою иконку в цвета украинского флага. Но это был жест поддержки в адрес разработчиков, которые живут в этой стране, — рассказал он.
Уступают западным аналогам
Сейчас в нашей стране три крупнейших производителя секс-игрушек — это компании Lovetoy, «Миф» и «Биоритм». Но не существует товаров этого сегмента чисто российского производства, продолжает Ян Гуламов. Россия их производит совместно с Китаем. Например, в нашей стране разрабатываются дизайны моделей и упаковок, а в Поднебесной отливают формы, разрабатывают моторы и собирают игрушки.
Российско-китайские игрушки уступают зарубежным в инновациях, отмечает эксперт. Нет товаров с мобильным приложением, дизайн не так органично вписывается в анатомию, большинство идей копируется.
Тем не менее ничуть не отстает материал игрушек. Силикон у большинства русско-китайских игрушек качественный, хотя моторы пока недостаточно мощные, — сообщает Гуламов.
Санкции и проблемы с поставками могут привести к тому, что россияне не смогут купить инновационные модели. Но совсем без товаров этой группы потребители не останутся. Тем более что большинство игрушек из Америки, Германии и Канады собирают в Китае. Существует возможность договориться поставлять игрушки через эту страну, отмечает Гуламов. А вот Филипп Литвиненко не исключает появления черного рынка интим-товаров. Ведь если есть спрос, будет и предложение.
Максимилиан Лапин убежден, что качественные секс-игрушки могут и должны производится в России. Он настаивает на необходимости импортозамещения. Процесс уже запущен.
Его оптимизм разделяет и Ян Гуламов. Сейчас появляется много молодых предпринимателей, которые сами делают, например, БДСМ-аксессуары или свечи для массажа. Они реализуют продукцию на маркетплейсах и в группах соцсетей.
Процесс изготовления у крупнейших компаний — производителей интимных товаров четко отработан (особенно в немецких). Есть компании, которые занимаются этим на протяжении 30 лет, заявил в интервью NEWS.ru сексолог, секс-блогер Карим Костоев. В России же эта индустрия только набирает обороты и нет такого опыта.
Он добавил, что массовое производство в нашей стране секс-игрушек невозможно, пока не изменится отношение в обществе к интиму. Большинство людей не являются секс-позитивными, эта тема по-прежнему табуирована. Государство и РПЦ также выступают скорее за ужесточение порядков в этой сфере. Например, постоянно возникают инициативы запретить секс-шопы. Поэтому вряд ли чиновники будут способствовать развитию подобного рода бизнеса. А без господдержки мелким предпринимателям выжить бывает сложно, говорит Костоев.