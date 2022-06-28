Импортозаместить сексуальное разнообразие: что ждёт рынок интим-игрушек Почему моторы отечественных вибраторов пока «недостаточно мощные», а их производителям требуется господдержка

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С началом санкций некоторые товары оказались малодоступны для россиян. Это случилось не только из-за санкционных ограничений, но и проблем с логистикой. В их число попала продукция из секс-маркетов. Увеличилось время доставки интимных товаров в Россию из Европы и Китая, а закупки из США прекратились. При этом представители ретейла отмечают растущий спрос на продукты этой категории. NEWS.ru узнал, как в условиях дефицита россияне будут удовлетворять потребность в сексуальном разнообразии и смогут ли китайские аналоги стать полноценной заменой товарам из США.

Спрос растет, а предложение — падает

Интерес россиян к онлайн-покупкам продукции категории 18+ продолжает расти благодаря широкому ассортименту, удобной доставке, а также возможности получать деликатные покупки, сохранив анонимность, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Wildberries. Так в мае — июне 2022 года жители нашей страны приобрели на Wildberries на 79% больше товаров для взрослых, чем годом ранее, а чаще всего на нашей онлайн-платформе выбирают презервативы и лубриканты, вибраторы, комплекты эротического нижнего белья и анальные пробки.

Россияне стали чаще покупать секс-игрушки, подтверждает тренд в беседе с NEWS.ru врач-сексолог Екатерина Макарова. Если 10 лет назад большинство людей покупали интимные товары за границей, то сейчас это делают на онлайн-площадках, не выходя из дома. Средний возраст потребителей такой продукции — 18–35 лет.

В России секс-игрушки становятся все более популярны у женщин. От 10% до 30% россиянок используют их на регулярной основе, сообщил NEWS.ru психолог, автор курса лекций о женской сексуальности Филипп Литвиненко. А вот мужчины по-прежнему относятся к таким предметам настороженно. Он перечислил самые популярные секс-товары сегодня: классические фаллоимитаторы и вибраторы, анальные стимуляторы. Чаще всего такую продукцию приобретают одинокие женщины. Они избегают случайных половых связей, но хотят разнообразить жизнь.

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Существующее предложение может не успеть за спросом. Как сообщил создатель сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин, в России могут возникнуть сложности с секс-игрушками. Увеличилось время доставки интимной продукции в Россию из Европы и Китая, а закупки из США совсем прекратились.

Корреспондент NEWS.ru изучила тематические сайты и сделала вывод, что около 50% товаров для секса сегодня производят в Китае, 35–40% — в Европе и США. При этом доля российской продукции занимает около 10%. В Америке и ЕС чаще производят технически сложные изделия, например машины для секса, фаллоимитаторы, мужские мастурбаторы, имитирующие женское тело. В Китае и России — смазки и косметику, эротическое белье, презервативы. Некоторых товаров сейчас нет в наличии. Закончились изделия, произведенные в США и ЕС.

Из России ушел давний проверенный бренд секс-игрушек из Германии Fun Factory, с остальными фирмами поставки скорее приостановлены, сообщил NEWS.ru владелец женского секс-шопа Women’s privacy Ян Гуламов. Поэтому может наблюдаться дефицит ассортимента.

Было очень много слухов, что бренд Satisfyer уходит и блокирует свое приложение. Однако на самом деле бренд не ушел и приложение прекрасно работает. Вопросы у пользователей возникли, когда Satisfyer перекрасили свою иконку в цвета украинского флага. Но это был жест поддержки в адрес разработчиков, которые живут в этой стране, — ​ рассказал он.

Уступают западным аналогам

Сейчас в нашей стране три крупнейших производителя секс-игрушек — это компании Lovetoy, «Миф» и «Биоритм». Но не существует товаров этого сегмента чисто российского производства, продолжает Ян Гуламов. Россия их производит совместно с Китаем. Например, в нашей стране разрабатываются дизайны моделей и упаковок, а в Поднебесной отливают формы, разрабатывают моторы и собирают игрушки.

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Российско-китайские игрушки уступают зарубежным в инновациях, отмечает эксперт. Нет товаров с мобильным приложением, дизайн не так органично вписывается в анатомию, большинство идей копируется.

Тем не менее ничуть не отстает материал игрушек. Силикон у большинства русско-китайских игрушек качественный, хотя моторы пока недостаточно мощные, — сообщает Гуламов.

Санкции и проблемы с поставками могут привести к тому, что россияне не смогут купить инновационные модели. Но совсем без товаров этой группы потребители не останутся. Тем более что большинство игрушек из Америки, Германии и Канады собирают в Китае. Существует возможность договориться поставлять игрушки через эту страну, отмечает Гуламов. А вот Филипп Литвиненко не исключает появления черного рынка интим-товаров. Ведь если есть спрос, будет и предложение.

Максимилиан Лапин убежден, что качественные секс-игрушки могут и должны производится в России. Он настаивает на необходимости импортозамещения. Процесс уже запущен.

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Его оптимизм разделяет и Ян Гуламов. Сейчас появляется много молодых предпринимателей, которые сами делают, например, БДСМ-аксессуары или свечи для массажа. Они реализуют продукцию на маркетплейсах и в группах соцсетей.

Процесс изготовления у крупнейших компаний — производителей интимных товаров четко отработан (особенно в немецких). Есть компании, которые занимаются этим на протяжении 30 лет, заявил в интервью NEWS.ru сексолог, секс-блогер Карим Костоев. В России же эта индустрия только набирает обороты и нет такого опыта.

Он добавил, что массовое производство в нашей стране секс-игрушек невозможно, пока не изменится отношение в обществе к интиму. Большинство людей не являются секс-позитивными, эта тема по-прежнему табуирована. Государство и РПЦ также выступают скорее за ужесточение порядков в этой сфере. Например, постоянно возникают инициативы запретить секс-шопы. Поэтому вряд ли чиновники будут способствовать развитию подобного рода бизнеса. А без господдержки мелким предпринимателям выжить бывает сложно, говорит Костоев.