Иммунолог заявил о необходимости масочного режима в России

https://static.news.ru/photo/c534907a-ab45-11ea-86c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендация о масках и перчатках будет актуальна, пока видно, что есть новые заражённые. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России, независимо от снятия ими ограничений. По мнению Прокопенко, эти рекомендации будут актуальны до тех пор, пока люди продолжают заражаться коронавирусом. Но и усердствовать не стоит.

Никто не заставляет вас носить маску и перчатки в лесу или в парке, где нет людей. Но если вы находитесь в местах скопления народа, там, где невозможно соблюсти дистанцию, то самосохраняйтесь, — цитирует его радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, телеврач Александр Мясников также связал подверженность заболеванию COVID-19 с тревожностью и страхом. Ранее медик уже предостерегал россиян от паники, потому что люди «смертны по факту своего существования». Его позиция вызвала общественный резонанс, и вскоре появилась петиция с требованием отстранить Мясникова от эфиров.