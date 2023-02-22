Иммунолог сообщил о скрытой волне COVID-19 в России Иммунолог Крючков: в России идет скрытая волна коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России идет скрытая волна заболеваемости COVID-19. По его словам, которые приводит URA.RU, россияне с симптомами ОРВИ не тестируются на смертоносную инфекцию, и это сказывается на официальной статистике.

При симптомах ОРВИ люди перестали думать, что это ковид, поэтому не делают тесты. Но они могут болеть COVID-19, и это такая скрытая волна. Это еще в прошлом году в декабре было, и в январе, и весь февраль. Медленный рост ничего не отражает, на самом деле, потому что лабораторно подтверждается очень небольшой процент случаев, — считает специалист.

Он уточнил, что пиковые значения заболеваемости коронавирусом в России будут достигнуты к концу февраля. Спад, причем, быстрый начнется в конце марта, в апреле «все быстро уйдет», подчеркнул Крючков.

По мнению эксперта, волна в феврале 2023 года не будет такой сильной, как год назад, но окажется ощутимой. Если в прошлом году, когда появился «омикрон», заболеваемость поднималась до 200 тысяч случаев, то сейчас на пике она будет примерно вполовину меньше. Возможно до 100 тысяч случаев заболевания, предположил Крючков.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что в 2024 году коронавирус станет сезонной болезнью. По его словам, об этом говорят наметившееся тенденции. Он добавил, что коронавирус окажется сезонным заболеванием после еще нескольких волн инфекции.