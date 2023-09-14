Иммунолог рассказал о необычной реакции на укус клеща Иммунолог Крючков рассказал об аллергии на мясо из-за укуса клеща

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Укус клеща вида Amblyomma americanum способен вызвать у человека непереносимость мясных и молочных продуктов, рассказал в беседе с KP.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, аллергию вызывает компонент слюны некоторых клещей, известный как альфа-гал — дисахарид, который не вырабатывается в организме человека, поэтому его молекулы воспринимаются иммунной системой как чужеродные.

Альфа-гал содержится не только в слюне клеща, но и в красном мясе, молоке, продуктах животного происхождения. <...> Поэтому, как только иммунный ответ после укуса клеща переключился, а человек съедает немного красного мяса, которое содержит альфа-гал, включается иммунная реакция, — пояснил эксперт.

Симптомами такой аллергии специалист назвал боль и тяжесть в животе, тошноту, рвоту, а также зудящую сыпь на разных участках тела. По словам иммунолога, внимательно к подобным проявлениям стоит относиться, прежде всего, жителям Сибири и Урала, однако укус подобного клеща может случиться и в центральной России, особенно в период клещевой активности.

Ранее чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько скончался в возрасте 17 лет от укуса клеща. Врачи боролись за его жизнь несколько недель, но не смогли его спасти. Его смерть вызвана осложнениями от клещевого энцефалита.