Иммунолог предупредил о возможной опасности вируса Khosta-2 Иммунолог Жемчугов: вирус Khosta-2 станет опасным, когда сможет передаваться между людьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирус Khosta-2 не страшен для людей до тех пор, пока он не получил возможности передаваться от человека к человеку, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, пока точное будущее вируса предсказать сложно, сообщает РИА Новости.

Что будет с «хостой», никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций. Поэтому если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока нет, — сказал Жемчугов.

Он добавил, что новые мутации есть в геноме всех вирусов, микробов и бактерий, они происходят по десятку в день, поэтому новый вирус может появиться так же внезапно, как это было с коронавирусом. По словам специалиста, среди вирусов есть естественный отбор — выживают полезные для вирусного сообщества мутации, способствующие их размножению и распространению.

В качестве примера Жемчугов привел мутацию коронавируса SARS-CoV-2, благодаря которой стала возможной передача вируса от человека к человеку.

22 сентября в научном журнале PLoS Pathogens сообщалось, что вирусы Khosta-1 и Khosta-2 вместе с SARS-CoV-2 относятся к сарбековирусам — подкатегории коронавирусов. Их обнаружили в 2020 году у летучих мышей вблизи Сочи.

Ранее стало известно, что будет при заражении гриппом и COVID-19 одновременно. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, один из них вытеснит другой, но пациент не будет чувствовать усиления симптомов, а лечение болезней проходит одинаково.