Иммунолог рассказал, что запрещено после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b6f5ad9e-3387-11eb-b4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, для чистоты исследования не должны самостоятельно сдавать тест на антитела. Об этом заявил иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.

По его словам, если тест всё-таки сдан, доброволец не должен рассказывать о результате наблюдающему его врачу, сообщает РИА Новости.

Когда мы даём прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек, — пояснил Беркун.

Он добавил, что результаты тестов на наличие в организме добровольца антител не влияют на риск заражения коронавирусом. Однако эти результаты могут отразиться на субъективных симптомах, которые описываются добровольцем в дневнике исследования вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных из США, Австралии и Канады пришла к выводу: для предотвращения распространения коронавируса и проведения тестирования достаточно одной недели. Сдавать анализ дважды специалисты тоже не видят смысла, так как разница между результатами близка к статистической погрешности. Вероятность передачи вируса в зависимости от продолжительности карантина учёные просчитали с помощью математического моделирования.