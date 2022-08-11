Иммунолог предупредил о потенциальной опасности «дельтакрона» Иммунолог Крючков: «дельтакрон» может оказаться опаснее всех предыдущих штаммов COVID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый штамм коронавируса «дельтакрон», который является гибридом «дельты» и «омикрона», может оказаться опаснее всех предыдущих, заявил Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. В то же время, по его словам, возможна и обратная ситуация, и тогда новая разновидность COVID-19 может не отразиться на эпидситуации в стране.

Специалист пояснил, что развитие худшего сценария произойдет, если новый штамм возьмет высокую патогенность от «дельты» и заразность, способность обходить иммунитет от «омикрона». Однако пока о нем практически ничего неизвестно, делать выводы и прогнозы можно будет только на основании серьезных исследований.

Иммунолог добавил, что теоретически смертность от коронавируса в результате распространения «дельтакрона» может возрасти, но это не обязательно. Новый штамм может оказаться менее заразным, чем предшественник и не сможет выиграть эволюционную гонку.

Большую опасность для нас представляет то, что патогенность вируса растет в принципе: есть косвенные данные, указывающие на то, что и с вариантами омикрона ВА.5 и с «кентавром» этот показатель идет вверх. Но именно гибриды не обязательно должны давать его рост, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Согласно данным Роспотребнадзора, пациенты перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась. В ведомстве подчеркнули, что на эпидобстановку в стране новый штамм не виляет.