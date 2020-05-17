Иммунолог предложил решение проблемы очередей при сдачи теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/d6615692-9855-11ea-8544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Иммунолог Владимир Болибок предложил властям Москвы вывести на улицу очереди желающих сдать кровь на антитела к COVID-19.

В соцсетях появилось видео с обширными очередями из желающих провериться на антитела к коронавирусу. При этом в столичном оперативном штабе сообщили, что жители приходят по предварительной записи, что позволяет избежать очередей.

Может быть, стоит организовать вот это взятие крови где-то через отдельный вход, чтоб люди могли не внутри помещения стоять, — цитирует радиостанция «Говорит Москва» обращение к властям столицы Болибока.

По его мнению, кабинет стоит вынести к отдельному входу, чтобы люди заходили с улицы и стояли в очереди там, а не толпились в помещении. Он добавил, что всегда есть бессимптомные, которые могут перезаражать рядом стоящих.

По словам Болибока, в скором времени организаторам здравоохранения удастся наладить поток желающих сдать анализ и не допустить распространения новой инфекции.

Как писал NEWS.ru, жители столицы с 15 мая смогут сдать скрининг на антитела к коронавирусной инфекции. Кровь для тестирования можно будет сдать в 30 взрослых поликлиниках. Примерно 70 тыс. москвичей будут ежедневно получать приглашение на бесплатный анализ. Результаты скрининга будут подводиться каждый день. Данные будут публиковаться на портале mos.ru.