Иммунолог оценил вероятность заражения сразу двумя штаммами COVID

Одновременное заражение несколькими штаммами коронавируса вполне вероятно. Однако такие случаи бывают достаточно редко. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По мнению эксперта, риск заразиться сразу несколькими вариантами COVID-19 возрастает, если в популяции хорошо представлены две-три линии коронавирусной инфекции. Для того чтобы узнать, есть ли подобные заражения, необходимо провести полное геномное секвенирование либо ПЦР-тесты именно этих штаммов.

Практически в рутинной практике ни то ни другое не делается. Поэтому, строго говоря, распространённость таких феноменов узнать мы не можем, — пояснил Крючков.

Вирусолог также отметил, что сейчас британского, южноафриканского и других вариантов коронавируса в России уже стало значительно меньше. Так, в крупных городах более чем в 90% случаев происходит заражение индийским вариантом «дельта». Если в страну попадёт «дельта-плюс», то он, по мнению Крючкова, со временем вытеснит «дельту». Поэтому вероятности заразиться двумя штаммами сразу почти нет, утверждает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Бельгии девяностолетняя женщина умерла после того, как заразилась сразу двумя штаммами коронавируса. В марте её госпитализировали в больницу в бельгийском Алсте, в тот же день у неё диагностировали COVID-19. Через пять дней женщина скончалась. Медики установили, что дама была носителем сразу двух штаммов — «альфа» (британский) и «бета» (южноафриканский).