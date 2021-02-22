Иммунолог оценил вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа

https://static.news.ru/photo/953269be-762f-11eb-a8da-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа в России останется высокой до конца марта. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

По его словам, определённые риски пандемия COVID-19 несёт, но пока не заметно наложения одной эпидемии на другую, поскольку идёт лёгкий штамм гриппа, сообщает радио Sputnik.

Будем надеяться, что не присоединится ещё какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнём свободно, — считает иммунолог.

Он добавил, что рано отказываться от ношения масок, сейчас они спасают россиян от эпидемии гриппа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто.