В ВОЗ назвали дату окончания пандемии коронавируса

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Пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Худший сценарий позади. Мы знаем о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться, — передаёт его слова «Российская газета».

Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 111,3 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 2,4 млн человек, выздоровели за всё время 62,8 млн заболевших. Лидируют по уровню заболеваемости США. В стране зарегистрировано 28,1 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (11 млн) и Бразилия (10,1 млн). Четвёртое место занимает Великобритания (4,1 млн). Россия находится на пятой строчке рейтинга университета. За время пандемии в стране выявлено 4 164 726 случаев COVID-19, писал NEWS.ru.