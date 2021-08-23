Иммунолог оценил риск появления неуязвимых штаммов коронавируса

Риск появлении неуязвимых штаммов коронавируса будет зависеть от скорости глобальной вакцинации, темпов формирования коллективного иммунитета и темпов мутаций вируса. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Медик отметил, что сейчас практически отовсюду уже вытесняется штамм «бета», поэтому в качестве возможных мутацией вместе с «гаммой» и «дельтой» следует рассматривать «лямбду».

Действительно, внутри, например, «дельта»-линии может появиться вариант, который будет обладать лучшими способностями уходить от специфического иммунитета. Но это ведь предположение. Оно так работает, если мы никак не меняем вакцины, — пояснил Крючков.

Специалист добавил, что с новыми вариантами коронавируса можно бороться с помощью адаптации к ним уже существующих вакцин. Кроме этого для снижения рисков возникновения более опасных штаммов необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80-85%.

Да, вакцины действительно не снижают способность заражаться настолько хорошо, как хотелось бы. Но ведь вероятность всё равно падает, тем самым происходит накопительный эффект для формирования коллективного иммунитета, — сказал иммунолог.

По данным Института Джонса Хопкинса, на сегодня зафиксировано уже 17 вариантов коронавируса, и эксперты этого института уверены в том, что процесс мутации не прекратится до тех пор, пока в результате каких-то генетических сбоев в вирусной РНК очередная версия SARS CoV-2 не окажется тупиковой, нежизнеспособной и поэтому не даст «потомства».