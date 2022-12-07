Иммунолог объяснил причину жестких атиковидных запретов в Китае Иммунолог Чумаков: в Китае опасаются, что коронавирус может парализовать национальную экономику

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Жесткие антиковидные запреты продолжаются в Китае до сих пор потому, что при высокой плотности населения в этой стране распространение инфекций способно привести к серьезным жертвам, рассказал «Царьграду» иммунолог Петр Чумаков. По его словам, китайские власти опасаются, что массовая заболеваемость может парализовать национальную экономику. Также специалист указал на проблему низкого коллективного иммунитета в Китае и нестойкой защиты от местной вакцины.

Новые штаммы легче переносятся. Но в масштабах Китая, где высокая плотность и очень много людей, могут одновременно болеть 10% населения. Тем более что в стране нет нормальной иммунной прослойки. Местная вакцина даёт очень нестойкий иммунитет. Поэтому китайцы слабо защищены, а быстро распространяющаяся зараза может парализовать экономику, — пояснил Чумаков.

Он напомнил, что в КНР при высокой плотности проживает почти 1,5 млрд человек, в подобных условиях коронавирус способен очень быстро размножаться. Поэтому власти Китая еще в период, когда COVID-19 был наиболее опасен, приняли стратегию нулевой терпимости, благодаря которой стране удалось справиться с начавшейся пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что ожидания организации насчет завершения чрезвычайной фазы пандемии COVID-19 не оправдались. Перед этим глава ВОЗ заявлял, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90% и конец пандемии близко.

До этого в Китае был побит антирекорд по количеству выявленных заражений за сутки. Согласно официальной статистике, 24 ноября в КНР диагностировали 31 444 пациента с подтвержденным коронавирусом.