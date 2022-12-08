Именем Жириновского могут назвать самолет Депутат Нилов: «Аэрофлот» рассмотрит возможность назвать один из самолетов именем Жириновского

Фото: UAC//Global Look Press

Компания «Аэрофлот» пообещала рассмотреть возможность назвать один из самолетов именем российского политика и предыдущего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, это может произойти после того, как начнутся поставки МС-21 и SSJ 100.

Аэрофлот обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ 100. Будем ждать, — написал Нилов.

В ноябре Нилов обратился в «Аэрофлот» с просьбой увековечить память основателя ЛДПР и присвоить его имя одному из самолетов российского национального перевозчика.

Ранее Русская православная церковь не поддержала намерение некоторых россиян причислить основателя ЛДПР к лику святых. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе счел соответствующую петицию, опубликованную на сайте Change.org, неуместной, подчеркнув, что она не имеет ничего общего с церковными канонами и церковными традициями.

В пресс-службе фракции ЛДПР тогда объяснили петицию о причислении Жириновского к лику святых тем, что политик оказался «героем своего времени». Представители политического объединения уверены, что он получил статус «пророка современности» в народе.