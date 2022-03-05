«Их волнует IKEA и Apple»: в ГД объяснили смысл операции на Украине

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал лучше объяснять российской молодёжи необходимость проведения военной операции РФ на Украине. Такое заявление он сделал в ходе съезда российской общественности в поддержку проекта президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Толстой отметил, что «для молодых важно, будут ли работать IKEA и Apple, смогут ли они путешествовать по миру», но гораздо более ценно, по мнению парламентария, что по окончании спецоперации «Украина больше не будет выступать против России».

Молодым сейчас трудно особенно. Я призываю разговаривать с ними и объяснять, почему спецоперация на Украине сейчас необходима. Для молодых важно, будут ли работать IKEA и Apple, смогут ли они путешествовать по всему миру. Смогут, всё наладится, я уверен. Но Украина больше не будет выступать против России, — подчеркнул Пётр Толстой.

Парламентарий отметил, что в нынешних условиях каждый россиянин должен чётко определиться со своей позицией по поводу действий Владимира Путина на Украине исходя из национальных интересов страны. Порой этот выбор сделать очень сложно, признал вице-спикер ГД.

Мы долго жили без национальной идеи, без идеологии. Не потому что не могли придумать свою, а потому что слишком много слышали чужие идеи. Сейчас становится ясно, кто есть кто. И если ты не со своей армией, ты рано или поздно будешь с армией противника. Многим теперь предстоит определиться. Это тяжёлый выбор, — сказал парламентарий.

Ранее Толстой выступил с инициативой о проведении концерта в поддержку действий российских вооружённых сил, осуществляющих спецоперацию на Украине. По мнению депутата, «в этот сложный момент важно продемонстрировать единство России». Большой концерт в поддержку российской армии он предложил провести в парке Победы.