«Игнорировать нельзя»: что означает для РФ решение ЕСПЧ о семейном насилии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал 14 декабря пилотное постановление по делу, касающемуся проблемы домашнего насилия в России. Он обязал власти РФ привести законодательство в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, заявительницы Маргарита Грачёва, Наталья Туникова, Ирина Петракова и Елена Гершман в сумме получат от российских властей более €400 в качестве компенсации. NEWS.ru рассказывает подробности решения и конкретику о его правовых последствиях.

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Суд в Страсбурге признал , что женщины находились в особо уязвимом положении из-за отсутствия «правовых механизмов, способных предотвращать новые акты насилия». Теперь, согласно пилотному постановлению ЕСПЧ , власти РФ обязаны устранить «структурную и дискриминационную проблему отсутствия защиты женщин от домашнего насилия». В частности, необходимо внести поправки в законодательство для приведения его в соответствие с Конвенцией и международными стандартами по предотвращению и наказанию за насилие в семье. Кроме того, суд признал нарушение статей 3 и 14 Европейской конвенции по правам человека (запрет пыток и дискриминации) и назначил €370,66 тысячи Маргарите Грачёвой, а также по €25 тысяч остальным заявительницам.

Маргарита Грачёва Москва 24/АГН «Москва»

Заявительницы обращались в ЕСПЧ в разные годы, а в 2019 году ЕСПЧ коммуницировал их жалобы, объединив их в одну, сообщили NEWS.ru в Консорциуме женских неправительственных объединений. Как пояснила сотрудница Центра Софья Русова, задача суда при принятии пилотного решения состоит не только в том, чтобы определить, была ли в данном конкретном деле нарушена Конвенция по правам человека, но и в том, чтобы выявить системную проблему и дать правительству чёткие указания в отношении мер, которые необходимо принять для её устранения.

Масштаб проблемы домашнего насилия в России очень большой, но в статистику полиции не попадают люди, находящиеся в партнёрских отношениях. Грубо говоря, когда МВД подводит статистику по побоям, то домашним насилием будет считаться только случаи, произошедшие между людьми, состоящими в официально зарегистрированном браке. Огромное количество женщин не только получают травмы, но и погибают от рук партнёров и близких родственников. Мы изучили приговоры по статьям об убийствах женщин, вынесенные в 2011–2019 годах, и выявили, что более 60% из них погибли от рук мужей, сожителей, любовников или тех, с кем они состояли в романтических отношениях, но не проживали вместе. Софья Русова сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений

По её словам, истории заявительниц говорят о том, что они «были вынуждены защищать свои интересы в ЕСПЧ, потому что на национальном уровне все механизмы были исчерпаны, да их и просто нет в достаточном количестве». Русова добавила, что практика исполнения решений суда в Страсбурге «складывается положительно» и «выплаты со стороны государства происходят».

Россия может не выполнять требования суда только в случае, если она выйдет из Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Решение ЕСПЧ должно сделать то,что давно лоббируют различные правозащитные и феминистские организации, требуя принятия закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Более того, согласно указанию европейской инстанции, сотрудники полиции обязаны не бездействовать при обращениях жертв семейной агрессии.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

В этой связи Софья Русова напомнила, что та же Маргарита Грачёва неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на то, что муж «на неё нападал, избивал, портил паспорт, а один раз до истории с отрубанием рук вывозил её в лес, но заявление об этом почему-то просто валялось и кочевало со стола на стол у разных сотрудников отдела МВД в Серпухове».

В конечном итоге из-за бездействия властей агрессор почувствовал свою безнаказанность, что закончилось трагедией, — подчеркнула Русова.

Также она пояснила, с чем связана разница в суммах компенсаций заявительницам. По словам Русовой, «некоторые СМИ утверждали, что Грачёва получила очень большую компенсацию, но эта сумма рассчитывалась исходя из затрат на лечение и дорогостоящие протезы». Собеседница NEWS.ru обратила внимание на то, что мать троих детей на всю жизнь осталась инвалидом и утратила возможность полноценно обеспечивать себя и семью.

Именно поэтому было вынесено такое решение и самая большая компенсация у Маргариты Грачёвой, которая в отличие от других женщин стала инвалидом из-за бездействия российских властей в ситуации домашнего насилия, — резюмировала представительница Консорциума женских неправительственных объединений.

По словам адвоката Валентины Фроловой, которая представляла в ЕСПЧ Маргариту Грачёву, жалобы на домашнее насилие в РФ поступают в Страсбург с 2010 года. В основном доступ женщин к правосудию затрудняют «отсутствие специального закона и экстренных мер защиты для пострадавших, неэффективное расследование случаев насилия, стереотипы, необходимость для пострадавших самостоятельно защищать себя в суде (частное обвинение)». По её словам, и ЕСПЧ, и Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин неоднократно признавали, что указанные проблемы являются в нашей стране системными, а постановление суда по заявлениям Грачёвой, Туниковой, Петраковой и Гершман — это «новый сигнал о том, что игнорировать проблему насилия больше нельзя».

Что известно о заявительницах

Наталья Туникова два с половиной года жила со своим партнёром, который избивал её два года. Утром 10 августа 2014 года во время очередного акта насилия она потеряла сознание, а когда пришла в себя, поняла, что сожитель тащит её за волосы к балкону. Женщина испугалась, что он собирается выбросить её с 16 этажа. Защищаясь, она ранила его кухонным ножом, при этом прибывшая на место скорая помощь забрала мужчину в больницу, не осмотрев Наталью, несмотря на следы избиения. А полиция завела на неё уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, за что Туникову судили, в отличие от её бывшего сожителя.

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Маргарита Грачёва в 2012 году вышла замуж за Дмитрия Грачёва, от которого родила двоих сыновей (третий ребёнок у неё появился уже в новом браке). Бывший муж пытался контролировать её, ревновал и неодобрительно отзывался о работе Маргариты, в результате женщина подала на развод. Этот шаг вызвал у Дмитрия приступы агрессии, он преследовал бывшую супругу под предлогом общения с детьми. В 2017 году он, как утверждают в Консорциуме женских неправительственных объединений, подвергал заявительницу «серьёзному систематическому психическому и физическому насилию»: осуществлял контроль за её передвижениями и угрожал убийством, пугал, что обольёт кислотой, а также дважды похищал женщину. При этом мать Грачёвой обращалась полицию, рассказывала, что Дмитрий испортил паспорт дочери, избил её и вывез в лес, где угрожал ножом. Но представитель МВД при составлении рапорта не отразил факты угроз холодным оружием и побоев, а его коллега, опрашивавший потерпевшую, проигнорировал сведения о рукоприкладстве. Несмотря на заявления девушки о том, что её избивали, ей не назначили судебно-медицинскую экспертизу, а 8 декабря 2017 года полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Через три дня после этого Дмитрий Грачёв вывез Маргариту в лес, где отрубил ей кисти рук. В 2018-м Серпуховский суд приговорил его к 14 годам колонии по статьям о похищении человека, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Как рассказывала Маргарита, бывший супруг продолжал угрожать ей даже из мест заключения.

Ирина Петракова с 2007 по 2016 год подвергалась систематическим нападениям со стороны мужа, а после развода он продолжал её преследовать, избивал, портил имущество и угрожал. Всего женщина заявляла о 23 эпизодах насилия, в том числе о сексуализированном. Уголовное дело было заведено только по трём из этих эпизодов. С сентября 2014-го по март 2015 года Ирина получила три сотрясения мозга, но суд не счёл их вредом здоровью, а в 2016 году после декриминализации побоев дела в отношении бывшего мужа потерпевшей были прекращены.

Елена Гершман в 2012 году вышла замуж, у супругов родилась дочь. В 2015–2017 годах муж стал подвергать её систематическому насилию как дома в присутствии ребёнка, так и в публичных местах. После избиений женщина не могла работать по 10–15 дней. В начале 2016 года она ушла от мужа, но тот силой стал удерживать их двухлетнюю дочь. На время бракоразводного процесса суд решил, что встречи с ребёнком должны происходить в присутствии отца, но окончательное решение о месте проживания дочери вынес в пользу Елены. Но сразу после этого её бывший муж похитил девочку и полтора года скрывался с ней за рубежом. Елена сообщала в МВД о каждом эпизоде насилия, но полиция не возбудила уголовных дел, поскольку нанесение побоев члену семьи по ст. 116 УК РФ в редакции до июля 2016 года являлось частным обвинением, а также отказалась заводить дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Трижды Елена обращалась к мировым судьям, предоставляя медицинские документы и результаты судмедэкспертиз, но во всех случаях выносились оправдательные приговоры, потому что заявительница «не доказала, что [супруг] имел намерение причинить вред её здоровью, толкая её».

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Как писал NEWS.ru, в феврале 2021 года Консорциум женских неправительственных объединений проанализировал несколько тысяч судебных приговоров и пришёл к выводу, что жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но пока речи о его принятии нет. Проект такого закона давно стал одной из самых острых тем общественной полемики. Существует несколько версий документа. На недавней встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека о новом законопроекте рассказала член СПЧ Екатерина Винокурова. В интервью NEWS.ru она сообщила, в чём суть документа.

Однако, по данным Министерства внутренних дел, статистика женских смертей, наступивших в ходе конфликтов с родными и близкими, напротив, снижается. Консервативные общественные силы уверены, что феминистки завышают показатели, и видят в этом целенаправленную попытку разрушить семейный уклад. Их оппоненты же видят корень проблемы именно в сохранении патриархальных традиций во многих сферах общественной жизни.