«Игнорировать нельзя»: что означает для РФ решение ЕСПЧ о семейном насилии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал 14 декабря пилотное постановление по делу, касающемуся проблемы домашнего насилия в России. Он обязал власти РФ привести законодательство в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, заявительницы Маргарита Грачёва, Наталья Туникова, Ирина Петракова и Елена Гершман в сумме получат от российских властей более €400 в качестве компенсации. NEWS.ru рассказывает подробности решения и конкретику о его правовых последствиях.
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Суд в Страсбурге
Заявительницы обращались в ЕСПЧ в разные годы, а в 2019 году ЕСПЧ коммуницировал их жалобы, объединив их в одну, сообщили NEWS.ru в Консорциуме женских неправительственных объединений. Как пояснила сотрудница Центра Софья Русова, задача суда при принятии пилотного решения состоит не только в том, чтобы определить, была ли в данном конкретном деле нарушена Конвенция по правам человека, но и в том, чтобы выявить системную проблему и дать правительству чёткие указания в отношении мер, которые необходимо принять для её устранения.
Масштаб проблемы домашнего насилия в России очень большой, но в статистику полиции не попадают люди, находящиеся в партнёрских отношениях. Грубо говоря, когда МВД подводит статистику по побоям, то домашним насилием будет считаться только случаи, произошедшие между людьми, состоящими в официально зарегистрированном браке. Огромное количество женщин не только получают травмы, но и погибают от рук партнёров и близких родственников. Мы изучили приговоры по статьям об убийствах женщин, вынесенные в 2011–2019 годах, и выявили, что более 60% из них погибли от рук мужей, сожителей, любовников или тех, с кем они состояли в романтических отношениях, но не проживали вместе.
По её словам, истории заявительниц говорят о том, что они «были вынуждены защищать свои интересы в ЕСПЧ, потому что на национальном уровне все механизмы были исчерпаны, да их и просто нет в достаточном количестве». Русова добавила, что практика исполнения решений суда в Страсбурге «складывается положительно» и «выплаты со стороны государства происходят».
Россия может не выполнять требования суда только в случае, если она выйдет из Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — пояснила собеседница NEWS.ru.
Решение ЕСПЧ должно сделать то,что давно лоббируют различные правозащитные и феминистские организации, требуя принятия закона о противодействии семейно-бытовому насилию. Более того, согласно указанию европейской инстанции, сотрудники полиции обязаны не бездействовать при обращениях жертв семейной агрессии.
В этой связи Софья Русова напомнила, что та же Маргарита Грачёва неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на то, что муж «на неё нападал, избивал, портил паспорт, а один раз до истории с отрубанием рук вывозил её в лес, но заявление об этом почему-то просто валялось и кочевало со стола на стол у разных сотрудников отдела МВД в Серпухове».
В конечном итоге из-за бездействия властей агрессор почувствовал свою безнаказанность, что закончилось трагедией, — подчеркнула Русова.
Также она пояснила, с чем связана разница в суммах компенсаций заявительницам. По словам Русовой, «некоторые СМИ утверждали, что Грачёва получила очень большую компенсацию, но эта сумма рассчитывалась исходя из затрат на лечение и дорогостоящие протезы». Собеседница NEWS.ru обратила внимание на то, что мать троих детей на всю жизнь осталась инвалидом и утратила возможность полноценно обеспечивать себя и семью.
Именно поэтому было вынесено такое решение и самая большая компенсация у Маргариты Грачёвой, которая в отличие от других женщин стала инвалидом из-за бездействия российских властей в ситуации домашнего насилия, — резюмировала представительница Консорциума женских неправительственных объединений.
По словам адвоката Валентины Фроловой, которая представляла в ЕСПЧ Маргариту Грачёву, жалобы на домашнее насилие в РФ поступают в Страсбург с 2010 года. В основном доступ женщин к правосудию затрудняют «отсутствие специального закона и экстренных мер защиты для пострадавших, неэффективное расследование случаев насилия, стереотипы, необходимость для пострадавших самостоятельно защищать себя в суде (частное обвинение)». По её словам, и ЕСПЧ, и Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин неоднократно признавали, что указанные проблемы являются в нашей стране системными, а постановление суда по заявлениям Грачёвой, Туниковой, Петраковой и Гершман — это «новый сигнал о том, что игнорировать проблему насилия больше нельзя».
Что известно о заявительницах
Наталья Туникова два с половиной года жила со своим партнёром, который избивал её два года. Утром 10 августа 2014 года во время очередного акта насилия она потеряла сознание, а когда пришла в себя, поняла, что сожитель тащит её за волосы к балкону. Женщина испугалась, что он собирается выбросить её с 16 этажа. Защищаясь, она ранила его кухонным ножом, при этом прибывшая на место скорая помощь забрала мужчину в больницу, не осмотрев Наталью, несмотря на следы избиения. А полиция завела на неё уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, за что Туникову судили, в отличие от её бывшего сожителя.
Маргарита Грачёва в 2012 году вышла замуж за Дмитрия Грачёва, от которого родила двоих сыновей (третий ребёнок у неё появился уже в новом браке). Бывший муж пытался контролировать её, ревновал и неодобрительно отзывался о работе Маргариты, в результате женщина подала на развод. Этот шаг вызвал у Дмитрия приступы агрессии, он преследовал бывшую супругу под предлогом общения с детьми. В 2017 году он, как утверждают в Консорциуме женских неправительственных объединений, подвергал заявительницу «серьёзному систематическому психическому и физическому насилию»: осуществлял контроль за её передвижениями и угрожал убийством, пугал, что обольёт кислотой, а также дважды похищал женщину. При этом мать Грачёвой обращалась полицию, рассказывала, что Дмитрий испортил паспорт дочери, избил её и вывез в лес, где угрожал ножом. Но представитель МВД при составлении рапорта не отразил факты угроз холодным оружием и побоев, а его коллега, опрашивавший потерпевшую, проигнорировал сведения о рукоприкладстве. Несмотря на заявления девушки о том, что её избивали, ей не назначили судебно-медицинскую экспертизу, а 8 декабря 2017 года полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Через три дня после этого Дмитрий Грачёв вывез Маргариту в лес, где отрубил ей кисти рук. В 2018-м Серпуховский суд приговорил его к 14 годам колонии по статьям о похищении человека, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Как рассказывала Маргарита, бывший супруг продолжал угрожать ей даже из мест заключения.
Ирина Петракова с 2007 по 2016 год подвергалась систематическим нападениям со стороны мужа, а после развода он продолжал её преследовать, избивал, портил имущество и угрожал. Всего женщина заявляла о 23 эпизодах насилия, в том числе о сексуализированном. Уголовное дело было заведено только по трём из этих эпизодов. С сентября 2014-го по март 2015 года Ирина получила три сотрясения мозга, но суд не счёл их вредом здоровью, а в 2016 году после декриминализации побоев дела в отношении бывшего мужа потерпевшей были прекращены.
Елена Гершман в 2012 году вышла замуж, у супругов родилась дочь. В 2015–2017 годах муж стал подвергать её систематическому насилию как дома в присутствии ребёнка, так и в публичных местах. После избиений женщина не могла работать по 10–15 дней. В начале 2016 года она ушла от мужа, но тот силой стал удерживать их двухлетнюю дочь. На время бракоразводного процесса суд решил, что встречи с ребёнком должны происходить в присутствии отца, но окончательное решение о месте проживания дочери вынес в пользу Елены. Но сразу после этого её бывший муж похитил девочку и полтора года скрывался с ней за рубежом. Елена сообщала в МВД о каждом эпизоде насилия, но полиция не возбудила уголовных дел, поскольку нанесение побоев члену семьи по ст. 116 УК РФ в редакции до июля 2016 года являлось частным обвинением, а также отказалась заводить дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Трижды Елена обращалась к мировым судьям, предоставляя медицинские документы и результаты судмедэкспертиз, но во всех случаях выносились оправдательные приговоры, потому что заявительница «не доказала, что [супруг] имел намерение причинить вред её здоровью, толкая её».
Как писал NEWS.ru, в феврале 2021 года Консорциум женских неправительственных объединений проанализировал несколько тысяч судебных приговоров и пришёл к выводу, что жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но пока речи о его принятии нет. Проект такого закона давно стал одной из самых острых тем общественной полемики. Существует несколько версий документа. На недавней встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека о новом законопроекте рассказала член СПЧ Екатерина Винокурова. В интервью NEWS.ru она сообщила, в чём суть документа.
Однако, по данным Министерства внутренних дел, статистика женских смертей, наступивших в ходе конфликтов с родными и близкими, напротив, снижается. Консервативные общественные силы уверены, что феминистки завышают показатели, и видят в этом целенаправленную попытку разрушить семейный уклад. Их оппоненты же видят корень проблемы именно в сохранении патриархальных традиций во многих сферах общественной жизни.