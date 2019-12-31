https://static.news.ru/photo/2967bcda-2bc0-11ea-b347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ярославский иерей Александр Парфёнов на пять лет отстранён от служения. Такое решение приняла местная епархия. Там утверждают, что это связано с его «непосредственными обязанностями». Однако сам священнослужитель уверен: пострадал из-за своей общественной деятельности.

По словам иерея, недовольство его «политическими взглядами зрело давно». Несколько лет на него «оказывают давление» из-за выступлений за сохранение исторической местности — горы Святой Марии в Ростовском районе, где местные власти хотели построить карьер.

Это достопримечательное место, пример русского средневекового ландшафта с реликтовой природой, место упомянутого в летописи монастыря. У подножия горы течёт целебный источник, — написал Александр Парфёнов в «Живом журнале».

По мнению иерея, в строительстве карьера заинтересован глава церковного округа. Он опубликовал скриншот переписки с оппонентом, в которой тот рекомендован «прикусить язык» и пригрозил «отправить под запрет» несговорчивого священнослужителя.

В свою очередь в Ярославской епархии отстранение называют исключительно воспитательной мерой, ни в коей мере не связанной со взглядами иерея. В частности, редактор сайта епархии Екатерина Парунян заявила в Facebook, что «деятельность отца Александра по защите горы Святой Марии — это его самостоятельная общественная деятельность». Она утверждает, что гора Святой Марии «не имеет никакого отношения к указу».

Ранее, как писал NEWS.ru, после широкого общественного осуждения скончался клирик Рязанской епархии иеромонах Сергий Маркин. Неделей ранее за нарушение ПДД его отстранили от служения.