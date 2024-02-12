«Идти на истребление»: военный эксперт раскрыл задачи лучшей бригады ВСУ Перенджиев: лучшая бригада ВСУ не поможет Киеву отбить Авдеевку

Фото: МО Украины

Лучшая бригада Вооруженных сил Украины не поможет Киеву отбить Авдеевку, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, переброшенные на оборону города новые силы смогут лишь затянуть сопротивление.

Это поможет Киеву только в вопросах затягивая сопротивления за Авдеевку, но не поможет ее отбить. Если они перебрасывают войска, мы также усилим свою группировку, не столько людскими ресурсами, сколько огневыми. Будут поставлены задачи воздушного огня, пулеметного и минометного огня. Сейчас ВСУ кидают из резерва свои лучшие кадры, которые они держали на черный день. Видимо, они считают, что он наступил, — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что на такие участки ВСУ будут направлять самые лучшие резервы. Эксперт считает, если они начинают так делать, значит, ресурсы истощаются серьезно и армия переходит к последним резервам. Перенджиев добавил, что битва за Авдеевку разгорится с новой силой, а степень ожесточенности боев повысится.

Скорее всего, ВСУ пойдут в контратаку, и наша задача будет — выдержать натиск, перемолоть его и снова переходить к наступательным действиям. В ходе контратак этой бригады суметь их обложить, охватить и создать им как можно больше угроз, может быть, даже идти на истребление. По сути, Сырский навязывает нам истребительную войну. Хочет получить истребительную войну — он ее получит, — заключил собеседник.

О том, что ВСУ направили в Авдеевку новые силы, ранее сообщил командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Таким образом Киев рассчитывает удержать позиции в этом районе, где подразделениям ВСУ приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники. Свежие силы, по словам Тарнавского, уже вступили в бой.

По данным Forbes, речь может идти о 3-й штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины, говорится в материале.