06 февраля 2026 в 14:57

Идеальный пирог для ленивых: нарезал лаваш, смешал начинку и в форму. Ачма с хрустящей корочкой — готовится по щелчку пальцев

Фото: D-NEWS.ru
Лаваш, размоченный в заливке, становится мягким и нежным, почти как слои теста в классической ачме, а его края, торчащие наружу, запекаются в хрустящую, золотистую корочку. Контраст мягкой серединки и хрустящих краев — отдельное удовольствие.

Творог (500 г) перетираю через сино или разминаю вилкой. Добавляю 4 яйца и 300 мл молока. Хорошо взбиваю вилкой или венчиком до однородной массы. Солю по вкусу.

Сулугуни (250 г) натираю на крупной терке. Добавляю в творожную массу и перемешиваю. Лаваш (около 3-4 больших листов, всего 400 г) нарезаю или просто рву руками на средние куски, примерно 5×5 см.

В большую миску выкладываю нарезанный лаваш. Заливаю его творожно-сырной смесью и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый кусочек лаваша пропитался заливкой.

Форму для запекания (примерно 20×30 см) смазываю растительным маслом. Выкладываю в нее всю массу и разравниваю. Ставлю в разогретую до 180°C духовку.

Выпекаю 35-40 минут. Готовность определяю по аппетитной золотисто-коричневой корочке по краям и верху. Даю пирогу немного остыть и «схватиться» в форме (10-15 минут), затем нарезаю на порционные квадраты и подаю. Можно со сметаной.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
