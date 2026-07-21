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21 июля 2026 в 18:00

И кабачок в деле, и семья сыта: башенки с фаршем — просто кладу в сковороду и оставляю под крышкой

Фото: D-NEWS.ru
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Большой урожай кабачков теперь не головная боль, а радость. С этим рецептом овощ улетает только так. Кабачковые башенки полюбились в семье как взрослым, так и детям за вкус и оригинальный вид.

Для приготовления нарежьте 2 кабачка кружками толщиной 2 см, смешайте 400 г фарша с солью и перцем, сформируйте из него плоские котлетки по размеру кабачков. Уложите фарш поверх кружочков кабачков. Обмакните заготовку в яйцо и положите мясом вниз на разогретую сковороду с маслом, обжарьте 3–4 минуты, переверните, обжарьте кабачок с другой стороны. Затем добавьте зажарку из лука, моркови, помидора и чеснока, предварительно приготовленную отдельно, и тушите все вместе под крышкой 10–15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и довела его до совершенства: перед тем как выложить фарш на кабачок, слегка посыпьте кружочки кабачка крахмалом или мукой — это создаст тонкую прослойку, которая сохранит сок внутри башенки и не даст фаршу отделиться при жарке.

Ранее стало известно, как приготовить пышки из кабачков на кефире.

Проверено редакцией
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