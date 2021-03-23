Хватательно-карательная реакция: почему СК взялся за «выставку трупов»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым провести проверку «в отношении инициаторов и организаторов» анатомической выставки «Мир тела» (Body Worlds) в Москве. В ведомстве ссылаются на критику со стороны консервативной общественности — по мнению её представителей, экспозиция на ВДНХ разрушает духовные скрепы и оскорбляет чувства верующих. Организаторы мероприятия упрекают его противников в том, что они оперируют недостоверной информацией, ставя под удар право общества на научные знания. NEWS.ru выяснил, нужно ли силовым ведомствам вторгаться в художественно-галерейную повестку, и как подобные действия соответствуют принципам светского общества.

Ранним утром 24 марта на сайте СК появился пресс-релиз о том, что Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления ведомства «провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в городе Москве».

В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в Сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции, — сказано в публикации.

В связи с этим Бастрыкин поручил подчинённым «досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие её российскому законодательству».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщили NEWS.ru организаторы выставки, в отношении экспозиции, «к сожалению, получили распространение не соответствующие действительности сведения».

Зачастую авторы подобного рода публикаций оперируют абсолютно недостоверными данными, упоминая события и обстоятельства, не имеющие отношения к выставке. В частности, в негативном свете упоминаются экспонаты, не являющиеся предметом этой выставки, приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия. Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке, — подчёркивают организаторы.

По их убеждению, «инициаторы таких информационных сообщений» из числа критиков выставки не имеют объективного представления не только о самой экспозиции на ВДНХ, но и «о иных, имеющих колоссальный научный потенциал выставках аналогичного свойства и экспонатах». Организаторы Body Worlds в качестве примеров привели Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, Мавзолей Ленина, Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова Российской академии наук.

Основной целью проведения выставки Body Worlds является предоставление возможности посетителям изучить основы строения тела человека в научных и просветительских целях, а также получить научные знания об анатомических и физиологических особенностях устройства организма в нормальном естественном состоянии и при наличии всевозможных отклонений в целях формирования теоретического и практического представления, — обращают внимание организаторы выставки.

По мнению одного из основоположников и лидеров московского концептуализма, литератора и журналиста Льва Рубинштейна, аргументы противников выставки в XXI веке не выдерживают никакой критики. Если претензии к Body Worlds возникают у религиозных организаций, то, по его словам, «в Конституции чёрным по белому написано, что Россия является светским государством», и недовольные выставкой клерикалы «могут высказывать свою позицию и критиковать, но влиять юридически не имеют права».

Большинство государственных органов, особенно из области хватательно-карательных и запретительных, всё сильнее погружаются в мракобесие. Это не новость. Наше гражданское общество, безусловно, должно этому противостоять. В нормальном обществе проверка выставки не должна начаться, потому что такие вещи абсолютно не в компетенции никаких следователей. Это дела культурного, художественного, галерейного сообщества. Пусть они решают — плохо это или хорошо. Если честно, я не уверен, что хочу пойти на такую выставку, не уверен, что мне это понравится, но это моё, что называется, собачье дело. Но я не понимаю, почему не быть такой выставке? Реакционным силам нельзя подмахивать. Из XVII века надо как-то выбираться. Лев Рубинштейн литератор, основоположник и лидер московского концептуализма литератор, основоположник и лидер московского концептуализма

Он уверен, что экспозиции «могут быть какие угодно и о чём угодно, если они не касаются реальной безопасности реальных людей».

Кто-то может сойти с ума, посмотрев эту выставку, или захотеть кого-то расчленить? Не очень понятно, в чём опасность данной экспозиции, — подчёркивает Рубинштейн.

Противники «выставки трупов» полагают, что она «сокрушает этическую, нравственную, моральную, духовную сторону человека, опуская общество и государство на уровень законов средневековья». Они разместили в Интернете петицию к руководству ВДНХ, которую по состоянию на 12:00 24 марта подписали чуть более 900 человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В петиции высказываются сомнения в том, что «все экспонаты — это реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта». По мнению её авторов, патологоанатом Гюнтер фон Хагенс якобы использовал для пластинации тела органы казнённых в Китае заключённых.

В обращении упоминается о якобы преследованиях властями КНР адептов религиозной организации Фалуньгун. Несколько связанных с ней структур в России признаны нежелательными, а некоторые книги запрещены и считаются экстремистскими. Как писал NEWS.ru, сторонники Фалуньгун распространяют сомнительную и неподтверждённую информацию о том, что в Китае их якобы убивают ради последующего использования органов для трансплантации.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как научно-познавательная выставка Body Worlds показалась некоторой части общества возмутительной. В том числе негативную оценку ей дал и глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. При этом координатор ультраправославного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин обещал обратиться к президенту Владимиру Путину и другим представителям власти, потому что, по его мнению, творчество Гюнтера фон Хагенса «противоречит духовно-нравственным ценностям, прописанным в Конституции РФ».

Претензии части религиозной публики, впрочем, развеял священник Яков Кротов, по мнению которого, «не нам, православным, что-то говорить про трупы». Он напомнил, что «на престоле в храмах лежат мощи святых», добавив, что «мы живём в стране, где в знаковом месте тоже есть мощи, и все ходят на них смотреть».

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru