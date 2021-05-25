«Хуже не будет»: Аксёнов о ситуации с водой в Крыму

https://static.news.ru/photo/2d3c03c4-be0f-11eb-bb79-96000091f725_660.jpg Фото: sev.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ситуацию с водоснабжением на полуострове. Он отметил, что худший момент пройден и далее ситуация будет улучшаться, пишет РИА Новости.

Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать... До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить, — сказал Аксёнов.

Он отметил, что проблему с подачей питьевой воды уже удалось стабилизировать в Симферополе и Ялте. Там воду отключают только ночью.

Самым сложным регионом в водоснабжении остаётся Алушта и близлежащие села, сказал он. Для решения вопроса сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногорского водохранилища на восемь миллионов кубометров.

Ранее стало известно, что ещё в марте 2021 года Сергей Аксёнов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды. В связи с этим он отметил, что заседания оперштаба в привычном формате проводиться больше не будут. Наладить ситуацию с водоснабжением в Крыму удалось благодаря рабочему пуску двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю.