Глава Крыма заявил о стабилизации ситуации с подачей воды на полуострове

https://static.news.ru/photo/424a49d6-8aea-11eb-99b0-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Аксёнов/vk.com

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды населению. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

В связи с этим Аксёнов отметил, что заседания оперштаба в привычном формате проводиться больше не будут, а текущее состояние дел будет фиксироваться на заседаниях совета министров, передаёт РИА Новости.

Наладить ситуацию с водоснабжением в Крыму удалось благодаря рабочему пуску двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю.

Стоимость объекта составила 1,7 миллиарда рублей. Скважины будут давать городу от четырёх до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Благодаря этому потребности не менее 25 тысяч жителей в воде будут решены. Всего в Бештерек-Зуйском водозаборе 11 скважин глубиной до 500 метров. Оставшиеся девять введут в эксплуатацию в течение двух месяцев. Севастополь после этого будет получать до 22 тысяч кубометров воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек, писал NEWS.ru.

До воссоединения Крыма с РФ 85% потребностей полуострова в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После референдума Киев полностью перекрыл подачу пресной воды. Получали столь необходимый ресурс жители региона из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва направила около 50 миллиардов рублей.

Как заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, водоснабжение на территории Крыма будет восстановлено несмотря на козни со стороны Украины.