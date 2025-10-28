Хрустящий и ароматный кекс с корицей: рецепт, который наполнит дом уютом

Этот кекс я впервые попробовал в гостях, и с тех пор его аромат ассоциируется у меня с домашним уютом. Теперь я сам готовлю его для своей семьи по воскресеньям, когда мы собираемся за большим столом. Дети особенно радуются хрустящему штрейзелю и нежному творожному крему.

Готовлю так: сначала делаю крошку для посыпки. Натираю холодное сливочное масло (20 г) на терке, смешиваю с мукой (40 г), сахаром (1 ст. л.) и корицей (0,5 ч. л.), убираю в холодильник. Для теста взбиваю мягкое масло (115 г) с сахаром (150 г), добавляю яйца (2 шт.), сметану (30 г), щепотку соли и ванилина. Просеиваю муку (160 г) с разрыхлителем (1 ч. л.), делю тесто на две части. В одну часть добавляю корицу (1 ст. л.). Выкладываю в форму слоями, посыпаю охлажденной крошкой и выпекаю при 180°С 40 минут. Для крема взбиваю творожный сыр (100 г) с сахарной пудрой (2 ст. л.) и молоком (20 г). Украшаю остывший кекс и подаю к чаю.

