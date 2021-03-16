HR-специалист поведал, как составить идеальное резюме и найти работу мечты

https://static.news.ru/photo/e7468316-866a-11eb-81ab-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

HR-специалист Гарри Мурадян рассказал, как составить идеальное резюме и обойти конкурентов в поиске работы. Он также рассказал, как стоит искать вакансию мечты.

По словам специалиста, в период пандемии коронавируса особенно важно, чтобы резюме потенциального сотрудника «зацепило» работодателя. Свой опыт работы нужно структурировать и разбить на два блока — «обязанности» и «достижения». Так работодатель сможет оценить в полной мере, какого специалиста он собирается нанять на работу. Писать нужно кратко, но ёмко.

Очень круто достижения передавать через какие-то цифры. Сколько денег привлёк, на сколько времени оптимизировал, с какими бюджетами работал. Это хорошо «продаёт» человека. Цифры убедительнее слов, — подчеркнул Мурадян.

Специалист добавил, что составлять резюме по шаблонам можно с помощью конструкторов на профильных сайтах. Среди наиболее подходящих для этих целей — HeadHunter и Superjob.

Можно просто зайти туда, сделать резюме по предложенной форме, скачать оттуда и потом отправлять. Кстати, сами эти порталы достаточно эффективны, чтобы с их помощью откликаться на вакансии, — подметил эксперт.

Что касается молодых специалистов, которые только выпустились из вузов, то в современных реалиях хорошо уже иметь опыт работы при выпуске из института. Мурадян советует при устройстве на работу пройти как минимум две стажировки по профилю и иметь опыт участия в волонтёрской деятельности. Таким образом работодатель видит, что потенциальный сотрудник проактивен и умеет находить себе задачи самостоятельно.

Тем же, кто не находится в поиске работы, Мурадян также советует периодически обновлять резюме и ходить на собеседования. Так можно понять, насколько адекватно ты оценён на текущей работе, и быть в теме трендов рынка, передаёт «Радио 1».

Ранее NEWS.ru писал, что несоответствие навыков и опыта соискателя, возраст и лукавство в резюме могут стать причинами отказа при устройстве на работу. Такие предположения в ходе опроса сервиса «Работа.ру» высказали россияне.