Холодильник снова пуст? Этот рецепт — мое спасение: превращаю гречку в шедевр с парой трюков

Холодильник снова пуст? Этот рецепт — мое спасение: превращаю гречку в шедевр с парой трюков

Если вам кажется, что с гречкой уже ничего нового не придумать, этот рецепт станет приятным открытием. В этом рецепте она не просто варится, а томится в богатом соку от курицы и овощей.

Что понадобится

Куриное филе (бедро или грудка) — 500 г, гречневая крупа — 200 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), морковь — 1 шт., стебель сельдерея — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, бульон куриный или вода — 500 мл, сметана (20%) — 150 г, соевый соус — 1 ст. л., масло растительное — 2–3 ст. л., специи: кориандр молотый — 0,5 ч. л., паприка сладкая — 1 ч. л., лавровый лист — 1–2 шт., соль, перец черный молотый — по вкусу, зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как я готовлю

Курицу режу кубиками, обжариваю на масле 5–7 минут до румяной корочки. Добавляю мелко нарезанные лук, морковь, сельдерей, жарю 5–7 минут. Всыпаю кориандр и паприку, перемешиваю.

Добавляю промытую гречку, вливаю горячий бульон, кладу лавровый лист. Варю 7–10 минут без крышки.

Смешиваю сметану, соевый соус, чеснок и 50 мл горячей воды. Заливаю в сковороду, перемешиваю, накрываю крышкой и томлю 10–12 минут. Даю настояться, посыпаю зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.