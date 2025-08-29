Хлеб в холодильнике: ученые назвали главные ошибки хранения

Пословица «Хлеб — всему голова» не теряет актуальности. Этот продукт есть на каждом столе, и без него трудно представить даже обычный приём пищи. Но у домашнего или магазинного хлеба без консервантов есть особенность — он быстро черствеет и покрывается плесенью.

Учёные выяснили: хранить хлеб в холодильнике категорически нельзя.

Почему хлеб портится быстрее в холодильнике

Причина № 1. Изменение свойств крахмала. При температуре от 0 до 10 °C крахмал кристаллизуется. В итоге мякиш становится сухим и рассыпчатым, а корка — твёрдой.

Причина № 2. Влажность. Холодильник создаёт благоприятную среду для плесени. Хлеб начинает впитывать влагу, набухает и теряет вкус.

Как хранить правильно

Хлебница с вентиляцией. Отверстия регулируют влажность и предотвращают плесень.

Отверстия регулируют влажность и предотвращают плесень. Льняные или хлопковые салфетки. Они впитывают лишнюю влагу, сохраняя хлеб свежим без «парникового эффекта».

Лучшие условия для хранения — сухое и прохладное место без резких перепадов температуры. Тогда хлеб сохранит аромат и вкус дольше.

Обычные консервированные помидоры могут превратиться в деликатес, если добавить один простой ингредиент — пищевую соду.