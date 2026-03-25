25 марта 2026 в 04:44

Хлеб, который пекут как шашлык: ароматные завитки с хрустящей корочкой. Идеально для постного стола и не только

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что перед вами изысканная ресторанная выпечка, но этот хлеб-завиток готовится из простейшего теста. Секрет — в оригинальной подаче: тесто, намотанное на шпажки и запеченное над формой, приобретает равномерную хрустящую корочку и нежную текстуру.

Что понадобится

Теплая вода — 250 мл, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сухие дрожжи — 7 г, прованские травы — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., мука пшеничная — 400 г, кунжут для посыпки — по вкусу, шашлычные шпажки — 7–8 шт.

Как готовлю

В теплой воде растворяю сахар, соль и дрожжи, оставляю на 5–7 минут до появления легкой пены. Добавляю прованские травы и растительное масло, тщательно перемешиваю.

Вливаю смесь в просеянную муку и замешиваю эластичное, не липнущее к рукам тесто. Накрываю миску полотенцем и оставляю в теплом месте на 30 минут для подъема.

Подошедшее тесто делю на 7–8 равных частей, каждую раскатываю в длинный жгут толщиной около 1,5 см.

Слегка смазываю руки маслом и плотно, но без натяжения, наматываю каждый жгут по спирали на сухую шашлычную шпажку.

Шпажки с завитками размещаю над формой для запекания (например, на ее краях), чтобы тесто не касалось дна — как при приготовлении шашлыка.

При желании посыпаю завитки кунжутом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, аккуратно переворачивая шпажки 2–3 раза для равномерного румянца. Готовый хлеб снимаю со шпажек и подаю теплым.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все
Общество
Творожная пасха с лимоном: простой рецепт — взбили блендером и все
Забудьте о покупном тесте. Этот классический рецепт — основа для сотен блюд. Нежные, румяные пирожки с любой начинкой начинаются здесь
Общество
Забудьте о покупном тесте. Этот классический рецепт — основа для сотен блюд. Нежные, румяные пирожки с любой начинкой начинаются здесь
Кажется невероятным, как простое тесто превращается в элегантное блюдо с восточными нотками. И все за 30 минут!
Общество
Кажется невероятным, как простое тесто превращается в элегантное блюдо с восточными нотками. И все за 30 минут!
На опаре — прошлый век: это «хрущевское» тесто по ГОСТу подходит для любой выпечки и всегда получается мягким
Общество
На опаре — прошлый век: это «хрущевское» тесто по ГОСТу подходит для любой выпечки и всегда получается мягким
Армянская хозяйка угостила южным супом из хлеба: теперь готовлю тоже — сливочно-чесночный с помидорами. Совершенно необычный, но вкусный
Общество
Армянская хозяйка угостила южным супом из хлеба: теперь готовлю тоже — сливочно-чесночный с помидорами. Совершенно необычный, но вкусный
еда
рецепты
тесто
хлеб
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

