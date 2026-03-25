Хлеб, который пекут как шашлык: ароматные завитки с хрустящей корочкой. Идеально для постного стола и не только

Кажется, что перед вами изысканная ресторанная выпечка, но этот хлеб-завиток готовится из простейшего теста. Секрет — в оригинальной подаче: тесто, намотанное на шпажки и запеченное над формой, приобретает равномерную хрустящую корочку и нежную текстуру.

Что понадобится

Теплая вода — 250 мл, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сухие дрожжи — 7 г, прованские травы — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., мука пшеничная — 400 г, кунжут для посыпки — по вкусу, шашлычные шпажки — 7–8 шт.

Как готовлю

В теплой воде растворяю сахар, соль и дрожжи, оставляю на 5–7 минут до появления легкой пены. Добавляю прованские травы и растительное масло, тщательно перемешиваю.

Вливаю смесь в просеянную муку и замешиваю эластичное, не липнущее к рукам тесто. Накрываю миску полотенцем и оставляю в теплом месте на 30 минут для подъема.

Подошедшее тесто делю на 7–8 равных частей, каждую раскатываю в длинный жгут толщиной около 1,5 см.

Слегка смазываю руки маслом и плотно, но без натяжения, наматываю каждый жгут по спирали на сухую шашлычную шпажку.

Шпажки с завитками размещаю над формой для запекания (например, на ее краях), чтобы тесто не касалось дна — как при приготовлении шашлыка.

При желании посыпаю завитки кунжутом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, аккуратно переворачивая шпажки 2–3 раза для равномерного румянца. Готовый хлеб снимаю со шпажек и подаю теплым.

