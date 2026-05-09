Петербургу подарят «зеленый щит» Ленобласть и Петербург объединят леса в масштабный лесопарковый пояс

Правительство РФ утвердило распоряжение о создании вокруг Санкт-Петербурга лесопаркового зеленого пояса, сообщает ТАСС. Площадь новой защитной зоны составит более 170 тыс. гектаров, из которых большая часть земель находится в Ленинградской области.

Создать лесопарковый зеленый пояс вокруг г. Санкт-Петербурга площадью 172 тыс. га, — указано в документе.

Согласно распределению территорий, 150 тыс. гектаров пояса расположатся в Ленобласти, а оставшиеся 22 тыс. — в границах самого Петербурга. Решение принималось на федеральном уровне по согласованию с обоими субъектами после проведения необходимых общественных слушаний. Мера направлена на реализацию закона «Об охране окружающей среды» для защиты экологии агломерации.

