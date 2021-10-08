«Хитрый план Путина»: Соловьёв высказался о вручении Муратову премии мира

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Он возмутился нападками на журналиста и призвал его недругов «успокоиться». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Какие только оскорбления и обвинения ни летят в его сторону со стороны, казалось бы, «классово близких» оппозиционеров. И только за то, что премия досталась ему, а не Навальному. Как будто это сам Дмитрий определял. Договорились уже до того, что это «хитрый план Путина», а Муратов его тайный агент, — отметил Соловьёв.

По мнению телеведущего, который знает Муратова много лет, тот не является ни нацистом, ни антисемитом. Основателя «Новой газеты» можно назвать искренним либералом в духе 1990-х годов.

Дмитрий типичный «яблочник». Классический. Рафинированный. Гораздо больше «яблочник», чем многие те, которые от «Яблока» баллотировались, — подытожил Соловьёв.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

В Нобелевском комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.

С получением престижной премии Муратова поздравили в том числе в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам.