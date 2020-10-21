Хитрости и вопросы: как на собеседовании вычислить горе-работодателя

Для многих россиян из-за пандемии уже несколько месяцев остаётся актуальным вопрос трудоустройства. Одни до сих пор не могут найти подходящую работу, другие мечтают поменять место на более комфортное и денежное. Чтобы добиться положительных результатов, эксперты советуют серьёзнее отнестись к собеседованию и тщательно к нему готовиться. О том, как правильно «просканировать» нанимателя и вычислить подвох, какие задавать вопросы, чтобы не попасть впросак, и чего делать категорически нельзя, — в материале NEWS.ru.

Отправляйтесь на разведку

Собеседование — мероприятие очень волнительное, отнимающее много времени и эмоций. И чтобы все старания и ожидания соискателя в отношении новой работы и компании оправдались, нужно знать, как действовать правильно. Не зря говорят, предупреждён — значит, вооружён. Поэтому для начала придётся немного побыть в роли агента 007 и собрать максимальное количество информации о компании, в которую вы пойдёте на разговор. Как пояснила NEWS.ru старший карьерный консультант Евгения Галактионова, лучший источник инсайдерской информации в таком случае — бывшие сотрудники.

Нужно заранее собрать референс на работодателя, прежде чем идти на собеседование. То есть через социальные сети найти бывших сотрудников этой компании и задать им интересующие вас вопросы. При этом стоит объяснить, зачем вы узнаёте эту информацию. На самом деле люди адекватно реагируют на подобные просьбы, особенно если есть негатив, они точно им поделятся. Так у вас наберётся фактура для уточняющих вопросов на собеседовании. Например, если вам бывшие сотрудники расскажут, что в компании регулярно задерживали зарплату, стоит спросить об этом и на собеседовании. Евгения Галактионова старший карьерный консультант старший карьерный консультант

Также нужно узнать больше подробностей о политике выбранной компании, её ценностях и прочих тонкостях. Так вы сможете успешно ответить на вопросы, задаваемые на собеседовании. Подобная информированность ещё покажет нанимателю, что вы серьёзно подошли к делу и очень заинтересованы работать именно у него. Причём если вы идёте на несколько собеседований в разные места, готовиться по озвученной схеме нужно к каждому из них.

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Напишите вопросы и ожидания

Стоит заранее подготовить вопросы, которые вы будете задавать работодателю. Так вы заранее сэкономите своё время и не попадёте на сомнительное собеседование, рассказал NEWS.ru президент портала Superjob Алексей Захаров.

Все вопросы стоит задать по телефону, прежде чем вы поедете на собеседование. В том числе не нужно бояться спрашивать про зарплату и условия труда. Всё, что вам необходимо выяснить, нужно прописать на бумаге вместе с допустимыми для вас ответами. Все приличные работодатели никогда и ничего не скрывают. Задавать как можно больше вопросов на собеседовании — это правильно. Ведь не только работодатель собеседует, но и сам соискатель. Поэтому если хоть на какой-то бытовой вопрос наниматель не отвечает напрямую, значит, ехать на это собеседование не стоит. Алексей Захаров президент портала Superjob президент портала Superjob

С тем, что нужно обращать внимание на то, как отвечают на ваши вопросы, согласилась и Евгения Галактионова. По мнению эксперта, так можно в том числе понять, насколько вам подходят выбранная компания и её сотрудники. Это поможет избежать в дальнейшем ненужных разочарований и скоропостижных увольнений.

Важные уточнения

Старший карьерный консультант Галактионова также уточнила, какие вопросы обязательно нужно задать на собеседовании. Во-первых, узнайте, сколько работал на предлагаемой должности предыдущий сотрудник и почему он уволился. Если наниматель ответит, что человек не прошёл испытательный срок — это тревожный звоночек. Возможно, сотрудник не справился с рабочими обязанностями потому, что его просто оставили на произвол судьбы, а коллеги никак не помогали.

Во-вторых, необходимо спросить про возможности дальнейшего карьерного роста и попросить привести конкретный пример. Если интервьюер не сможет быстро и чётко рассказать, кто из компании смог стремительно взойти на вершину их карьерного Олимпа, — стоит задуматься. Тогда, скорее всего, вас просто кормят красивыми обещаниями.

В-третьих, узнайте про внутренние процессы компании — это вам очень пригодится. Например, если у них принято дружно бегать по субботам, а вы курильщик со стажем — велика вероятность, что вам будет некомфортно в таком коллективе.

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Не делайте так

На собеседовании не стоит излишне разряжать обстановку искромётными шутками и всячески пытаться вывести интервьюера из равновесия, уверена Галактионова. Такая проверка может закончиться для вас категорическим отказом. Также эксперт считает, что опрометчиво устраиваться на работу к друзьям или родственникам. В таком случае сложно соблюдать субординацию, в конечном счёте портятся и личные отношения, и рабочие.

Кстати, нередко и сами работодатели грешат неуместными, а порой даже странными вопросами на собеседовании. Например, спрашивают у соискателя, как он видит себя через пять лет, кто по гороскопу или психотипу. Тем самым HR-специалисты показывают свою некомпетентность и могут отпугнуть потенциального сотрудника.

Уровень безработицы

По данным Росстата за сентябрь, число безработных в России в абсолютном выражении составило 4,8 млн человек. По сравнению с этим же периодом прошлого года показатель увеличился больше чем в пять раз. Также известно, что власти нашей страны планируют выделить 35 млрд рублей на поддержку безработных граждан.

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, официально зарегистрированных безработных россиян сейчас насчитывается более 3,5 млн человек. По сравнению с периодом, когда отмечалось пиковое количество зарегистрированных в службах занятости, число безработных сократилось больше чем на 100 тысяч человек. Котяков добавил, что около 7% от всех трудоустроенных жителей России работают удалённо.