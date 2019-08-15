https://static.news.ru/photo/623de210-bf4a-11e9-a14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Соколов и других хищных птиц необходимо привлекать к борьбе с чайками в аэропортах, считает руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По его словам, пернатые быстро привыкают к техническим средствам отпугивания — тревожным крикам и свету.

Поэтому во всём мире не нашли ничего лучше работы с хищниками, с ловчими птицами. Потому что достаточно хищнику добыть хотя бы одну, допустим, чайку, как чайки на какое-то время это место оставляют — они понимают, что здесь опасно. Если регулярно обходить с хищниками область аэропорта, то этот вопрос решаем, — рассказал он.

Орнитолог отметил, что для этого нужно открыть единый центр, где специалисты и хищные птицы проходили бы обучение. Создать его можно на базе соколиного двора в орнитарии парка «Сокольники».

У нас есть специалисты и серьёзные учёные. Если будет запрос, будут заинтересованные люди, мы готовы работать в этом направлении, — заверил Мишин.

Он добавил, что ловчие пернатые также могут помочь в защите сельскохозяйственных объектов, зернохранилищ, комбикормовых заводов и складских помещений, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru, ранее орнитолог, кандидат биологических наук Виктор Зубакин сообщил, что чайки могли выбрать взлётную полосу для отдыха во время перелёта и не успеть вовремя разминуться с самолётом, которому пришлось совершить жёсткую посадку в поле. По его словам, сейчас настало время послегнездовых кочёвок.