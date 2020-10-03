Хирург описала страдания фигуристки Слуцкой от неизлечимой болезни

https://static.news.ru/photo/b26fe966-0569-11eb-87ee-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После того, как серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась, что борется с хроническим заболеванием сосудов — васкулитом, известный хирург Галина Декаспер рассказала, насколько этот недуг опасен и как тяжело он протекает.

По словам врача, ревматоидный васкулит является достаточно редким осложнением тяжело протекающего ревматоидного артрита.

Оно крайне тяжело протекает, трудно лечится. Пациенты находятся на постоянной терапии, гормональной или используют другие методы лечения. Но абсолютного выздоровления достичь невозможно, — заявила Декаспер в беседе с MK.ru.

По словам хирурга, заболевание может проходить в разных формах — лёгкой и тяжёлой. Всё зависит от того, сколько лет пациенту и когда недуг проявился впервые. При этом, продолжила Декаспер, у молодых людей васкулит протекает в более тяжёлой форме.

Что касается спорта, то «он не возможен при этом заболевании».

Организм человека состоит из множества сосудов, крупных и мелких, заболевание поражает и те, и другие. Это аутоиммунный процесс, который означает то, что организм вырабатывает антитела против собственных клеток. Проще говоря, идёт саморазрушение организма изнутри, — пояснила врач.

2 октября Слуцкая рассказала, как она ежедневно борется с неизлечимой болезнью сосудов. Знаменитая фигуристка не скрывает, что ей много лет назад диагностировали васкулит — иммунопатологическое воспаление сосудов. Она призналась, что ей часто задают вопросы о её болезни и она старается ответить на них всем интересующимся. Кроме того, прославленная спортсменка страдает от астмы.

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