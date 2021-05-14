Хинштейн разъяснил смысл своих твитов о «мусорах»

https://static.news.ru/photo/1409e104-b640-11eb-b5ed-96000091f725_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал в Telegram-канале свои твиты о полицейских Израиля и Франции, которых он назвал «мусорами». По его словам, эти записи умышленно носили провокационный характер.

Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась, — написал парламентарий.

Депутат пояснил, что либерально-прогрессивные СМИ таким же образом оскорбляют российских полицейских, когда те пресекают несогласованные с властями акции и массовые беспорядки. Однако если подобное происходит в других странах и в более жёстких формах, эти издания не возмущаются. В качестве примера он привёл информацию о том, что в Париже силовики разгоняют протестующих с применением водомётов и резиновых пуль, а в Колумбии в результате аналогичных действий полиции погибли десятки человек.

Ау, российские правозащитники и сердобольные либералы, где вы? — поинтересовался депутат.

Твиты о «мусорах» Хинштейн опубликовал вечером 15 мая. Поводом для них послужил разгон демонстраций в поддержку Палестины. При этом он отметил, что его аккаунт никто не взламывал. Некоторое время спустя он удалил сообщения.

Ранее сообщалось, что в Восточном Иерусалиме произошли столкновения между стражами порядка и палестинцами, протестовавшими против выселения арабских семей. Полицейские применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали около 200 человек.