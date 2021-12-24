Хинштейн назвал причину гибели депутата, расстрелявшего гусей

Причиной гибели депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко стало ружьё, которое являлось главным вещественным доказательством по его уголовному делу в связи с незаконной охотой. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ранее сообщалось, что следователи рассматривают несколько версий происшествия, в том числе и сведение счётов с жизнью. Парламентарий считает, что Крамаренко покончил жизнь самоубийством.

Как рассказал Хинштейн, 17 декабря следователь по неизвестным причинам вернул Крамаренко ружьё, при этом расследование ещё продолжалось и вещественные доказательства имели для суда ключевое значение.

Более того, на допросе 17 декабря Крамаренко дал полные признательные показания, взяв всю вину в организации браконьерской охоты целиком на себя. Это не могло не сказаться на его душевном состоянии. Ранее он был исключён и из рядов ЕР, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что наличие ружья стало решающим фактором в трагедии «в момент глубокой депрессии у Крамаренко».

В скандал с отстрелом гусей депутат попал в этом году после того, как опубликовал в соцсетях фото с убитыми птицами. Крамаренко стоит на фоне надписи «Чукотка-2021», а под ногами валяются больше сотни тушек гусей. Пользователи возмутились поступком депутата и тем, что было убито такое число гусей. Снимком заинтересовалась прокуратура, а СК возбудил уголовное дело об отстреле 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей.

Крамаренко нашли мёртвым в своём офисе вечером 19 декабря. У него было огнестрельное ранение. Рядом с его телом лежало ружьё, с которым он ездил на гусиную охоту.