В Магадане нашли мёртвым депутата, обвинённого в массовом отстреле гусей

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко найден мёртвым у себя в офисе. По одной из версий, причиной могло стать «личное решение», сообщает издание «Весьма».

В Магадане уроженец Кременчуга и выпускник Клайпедской мореходки занимался бизнесом, в последнее время — пассажирскими перевозками, ему принадлежит компания «Магадан — Авто». В городскую думу Магадана Крамаренко избирался дважды. Последние выборы выиграл 13 сентября 2020 года, в думе занимал пост зампреда постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления.

В скандал с отстрелом гусей депутат попал в этом году после того, как опубликовал в соцсетях фото с убитыми птицами. Крамаренко стоит на фоне надписи «Чукотка-2021», а под ногами валяются больше сотни тушек гусей. Пользователи возмутились поступком депутата и тем, что было убито такое число гусей. Снимком заинтересовалась прокуратура, а СК возбудил уголовное дело об отстреле 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей.

Ранее депутату КПРФ Валерию Рашкину было предъявлено обвинение в незаконной охоте. Политика подозревают в намеренной охоте на лося, тушу которого 29 октября обнаружили в его автомобиле. Распоряжение о возбуждении дела отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.