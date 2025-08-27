День знаний — 2025
27 августа 2025

Химозный сырный соус больше не покупаю: готовлю дома к макарошкам и картохе

Домашний сырный соус — это простой способ превратить обычные макароны или картофель в кулинарный шедевр. В отличие от магазинных аналогов с химическими добавками, этот соус обладает натуральным вкусом и идеальной кремовой текстурой. Всего 5 минут приготовления — и вы получаете ароматный соус без консервантов и усилителей вкуса.

Для приготовления понадобится: 200 г тертого сыра чеддер, 200 мл сливок 20%, 1 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л. дижонской горчицы, щепотка мускатного ореха. В сотейнике растапливают масло, вливают сливки и доводят до горячего состояния (не кипятят). Добавляют тертый сыр небольшими порциями, постоянно помешивая венчиком. Когда сыр полностью расплавится, добавляют горчицу и мускатный орех.

Готовый соус получается гладким, шелковистым, с насыщенным сырным вкусом и легкой пикантностью от горчицы. Он идеально подходит к пасте, картофелю, овощам или мясу. Хранить можно в холодильнике 2–3 дня, разогревая на водяной бане.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

