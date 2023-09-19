Химик рассказал, чем опасны домашние удобрения из отходов Химик Старостин: домашние удобрения из отходов могут заразить людей сальмонеллой

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Домашние удобрения из пищевых отходов являются хорошей экологичной добавкой к минеральным подкормкам, однако в ряде случаев они могут оказаться опасными для здоровья, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры химических технологий Пермского национального исследовательского политехнического университета Андрей Старостин. По его словам, если не соблюдать меры предосторожности, то продукты, превращенные в питательные вещества для растений, способны, в частности, заразить человека сальмонеллезом.

Как объяснил эксперт, заражение сальмонеллой может произойти, если человек съест плоды, на которые бактерия перешла из подкормленной почвы.

Химик предостерег от использования испорченной и заплесневелой еды в качестве удобрений без предварительной термической обработки или сбраживания. Бактерии на таких отходах, особенно на просроченных мясных и молочных продуктах, могут препятствовать росту растений.

Также специалист рассказал о возможных опасных последствиях мытья филе курицы или другого мяса в кухонной раковине. Дело в том, что патогены, находившиеся на мясе, могут остаться на поверхности мойки, размножиться и перейти на посуду, поэтому раковину необходимо регулярно обрабатывать чистящим средством, резюмировал Старостин.

Ранее химик рассказал о правильной методике подготовки домашних удобрений для растений из пищевых отходов. Он уточнил, что в пищевых отходах содержатся все необходимые для роста растений питательные элементы, в том числе азот, фосфор, калий и магний.