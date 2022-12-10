HeadHunter попал в «пакет Яровой»: что это значит Сервис поиска работы должен будет делиться информацией о пользователях со спецслужбами

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервис поиска работы HeadHunter. Как отмечает в инициативе «Роскомсвобода», это означает, что по закону владельцы ресурса обязаны предоставлять спецслужбам информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также их переписку. В администрации портала заверили, что это решение техническое и «ничего не меняет в работе компании». Однако юридически, как выяснил NEWS.ru, это означает, что доступ к данным пользователей на серверах HH теперь будут иметь не только сотрудники компании, но и государственные органы.

Эксперты «Роскомсвободы» в ходе мониторинга реестра ОРИ выяснили, что под номером 360-PP в него была внесена ведущая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter.

Сайт hh.ru собирает достаточно большой спектр информации как о соискателях, так и о работодателях. В нём есть также чат в рамках отклика на вакансию. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников, — пояснили в «Роскомсвободе».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиентами HeadHunter являются более 515 тысяч компаний, а сам сервис помимо РФ работает в Белоруссии и Казахстане. Как пояснили NEWS.ru в пресс-службе компании, внесение портала hh.ru в реестр ОРИ «носит технический характер и ничего не меняет в работе компании».

Все пользовательские данные, как и прежде, собираются, хранятся и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством. Регламентируется порядок и процессы обработки запросов со стороны регулирующих и надзорных органов о предоставлении определенных данных. Как и в сервисах других крупных IT-компаний, интерфейс hh.ru имеет встроенную коммуникационную платформу для общения (мессенджер), которая является дополнительным объектом регулирования, — сообщил представитель HeadHunter.

В «Роскомсвободе» уточнили, что внесение в реестр ОРИ «обязывает владельца того или иного сайта собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку».

Эту ситуацию NEWS.ru разъяснил адвокат Саркис Дарбинян, внесение hh.ru в реестр ОРИ означает, что теперь сервис обязан исполнять обязанности информационного посредника по «закону Яровой», то есть хранить всю переписку пользователей на протяжении шести месяцев, а метаданные в течении трёх лет. Также сервис за свой счёт обязан «построить канал связи до пункта управления ФСБ, чтобы ведомство самостоятельно могло получать нужные ему данные».

Для российских пользователей сервиса это означает, что теперь доступ к их данным на серверах компании будут иметь не только сотрудники компании, но и госорганы. Пользователям отныне следует иметь в виду, что вся информация из резюме, а также вся переписка о датах и времени собеседований может оказаться в ФСБ. Учитывая это, каждому следует подумать и решить, готов ли он делиться своими данными с органами, осуществляющими ОРД, через подконтрольный российским спецслужбам сервис. Если нет, то лучше удалить аккаунт с HH и пользоваться безопасными сервисами, которые не включены в список ОРИ, а потому и не обязаны такой информацией делиться, — прокомментировал Дарбинян.

Фото: Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС Работа офиса Группы компаний HeadHunter

Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ОРИ — это «лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приёма, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети „Интернет“». К ОРИ могут быть отнесены интернет-площадки, позволяющие пользователям общаться между собой или, например, с администрацией ресурса. Это соцсети, форумы, интернет-магазины, сайты с отзывами, СМИ и другие онлайн-площадки, на которых предусмотрены обратная связь или комментарии.

Норма об ОРИ была принята в августе 2014 года, а в июне 2016 года Госдума одобрила антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой к закону о хранении персональных данных. Вступившие в силу нововведения потребовали от сервисов, включённых в реестр ОРИ, предоставлять ФСБ такие данные, как логин пользователя, его паспортные данные, сведения учётных записей в других сервисах, IP-адрес и другую информацию.

Первоначально в реестр включали порталы «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и другие соцсети и форумы. Позднее в реестр стали включать сайты СМИ. Сейчас в реестре ОРИ 348 позиций, однако некоторые сервисы оттуда вынесены, отмечают в «Роскомсвободе».

NEWS.ru направил запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать нововведение. Однако в ведомстве не смогли оперативно предоставить комментарий.