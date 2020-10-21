Хазин сообщил о намерении Путина провести «чистку» элиты

https://static.news.ru/photo/3a7c376c-141d-11eb-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Хазин Фото: twitter.com

Экономист Михаил Хазин заявил, что президент РФ Владимир Путин с целью обеспечения в стране экономического роста намерен устроить «чистку» элит. По его словам, нынешняя прозападная элита в России делает всё, чтобы экономического роста не было, поэтому с ней «разберутся» после выборов в США, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

Хазин называет отсутствие экономического роста одной из главных проблем, над решением которых бьётся Путин. Без экономического роста государство не сможет выполнить обязательства, взятые во время пандемии коронавируса, рост также необходим, чтобы избежать социальных потрясений и сохранить легитимность власти, уверен экономист.

Кроме того, по мнению Хазина, если Россия покажет экономический рост на фоне ушедших в минус Европы и США, это автоматически сделает её победителем в состязании систем.

Западный проект капитализма, таким образом, может быть повержен новой моделью экономики, которая может появиться у нас, — цитирует эксперта «Царьград».

Он допускает, что «чистка» элит является единственной возможностью обеспечить рост экономики.

Путин это прекрасно понимает. Это значит, что уже после выборов в США президент может перейти к решительным действиям в отношении российской элиты на всех уровнях государственного управления, — подчеркнул экономист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Хазин оценил масштабность экономического кризиса в России и эффективность принятых правительством антикризисных мер. По его словам, даже без оценки экономических последствий работы правительства России становится ясно, что мы были близки к катастрофе. Экономист также отметил, что глава Минфина Антон Силуанов заявил о преодолении стрессовой ситуации в экономике, однако его слова не соответствуют действительности.