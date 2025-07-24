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24 июля 2025 в 12:53

Халуми подаю только так — всего 10 минут, и на столе идеальная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные палочки из халуми — это идеальный вариант быстрой закуски или дополнения к салату. Снаружи хрустящая пряная корочка, а внутри — тягучий и солоноватый сыр. Готовятся за считаные минуты, особенно если хочется чего-то горячего и сытного без лишней возни.

Ингредиенты:

  • халуми — 450 г;
  • мука — 0,5 стакана;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • сушеная орегано — 0,5 ст. л.;
  • кайенский перец — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • сушеный лук — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 1 стакан.

Приготовление:

  1. Нарежьте халуми на палочки толщиной 1 см.
  2. Смешайте муку со всеми специями. Обваляйте сыр в этой смеси.
  3. Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде.
  4. Обжаривайте палочки до золотистой корочки.
  5. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

сыры
закуски
еда
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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