Халуми подаю только так — всего 10 минут, и на столе идеальная закуска

Халуми подаю только так — всего 10 минут, и на столе идеальная закуска

Сырные палочки из халуми — это идеальный вариант быстрой закуски или дополнения к салату. Снаружи хрустящая пряная корочка, а внутри — тягучий и солоноватый сыр. Готовятся за считаные минуты, особенно если хочется чего-то горячего и сытного без лишней возни.

Ингредиенты:

халуми — 450 г;

мука — 0,5 стакана;

паприка — 1 ст. л.;

сушеная орегано — 0,5 ст. л.;

кайенский перец — 0,5 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

сушеный лук — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 1 стакан.

Приготовление:

Нарежьте халуми на палочки толщиной 1 см. Смешайте муку со всеми специями. Обваляйте сыр в этой смеси. Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде. Обжаривайте палочки до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте горячими.

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