Халуми подаю только так — всего 10 минут, и на столе идеальная закуска

Сырные палочки из халуми — это идеальный вариант быстрой закуски или дополнения к салату. Снаружи хрустящая пряная корочка, а внутри — тягучий и солоноватый сыр. Готовятся за считаные минуты, особенно если хочется чего-то горячего и сытного без лишней возни.
Ингредиенты:
- халуми — 450 г;
- мука — 0,5 стакана;
- паприка — 1 ст. л.;
- сушеная орегано — 0,5 ст. л.;
- кайенский перец — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- сушеный лук — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 1 стакан.
Приготовление:
- Нарежьте халуми на палочки толщиной 1 см.
- Смешайте муку со всеми специями. Обваляйте сыр в этой смеси.
- Разогрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде.
- Обжаривайте палочки до золотистой корочки.
- Выложите на бумажное полотенце. Подавайте горячими.
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