Халапеньо и кинза в одном стакане? Звучит безумно, но это лучший летний напиток, что я делал

Халапеньо и кинза в одном стакане? Звучит безумно, но это лучший летний напиток, что я делал

Этот лимонад — латиноамериканская дерзость. Сочетание острого перца, кислого лайма и пряной кинзы звучит как авантюра, но на вкус это идеальный баланс.

Ингредиенты

Лайм — 3 шт., перец халапеньо — 1 шт., кинза — 1 пучок, сахар-песок — 100 г, вода — 100 мл, тоник — 1 л, для подачи: лайм — по вкусу, перец халапеньо — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю халапеньо ломтиками, а кинзу рублю ножом. Закидываю все в сотейник, добавляю сахар и воду, довожу на слабом огне до кипения. Увариваю эту смесь 5 минут, чтобы сироп вобрал в себя всю жгучесть и аромат зелени. Затем охлаждаю до комнатной температуры и процеживаю.

В кувшин выжимаю сок из лаймов, вливаю получившийся сироп и добавляю охлажденный тоник. Перемешиваю и разливаю по стаканам, украсив колечками халапеньо и дольками лайма. И да, добавьте горсть свежих листьев кинзы прямо в кувшин — это придаст напитку дополнительный взрывной аромат.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

На вкус — дерзко и свежо: сначала чувствуется жгучесть, потом кислинка, а послевкусие остается травянисто-цитрусовое. Я добавил чуть больше сахара, чтобы смягчить остроту, и не прогадал.