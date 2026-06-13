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13 июня 2026 в 08:00

Никаких венчиков и капучинаторов: лимонад матча за минуту в обычной банке

Фото: D-NEWS.ru
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Я ненавижу возиться со сложными рецептами. Этот лимонад матча — глоток свободы: просто тряси банку и пей.

Ингредиенты

Чай матча сухой — 2 ч. л., сахар-песок — 4 ч. л., лимон — 1 шт., вода газированная — 400 мл, вода — 50 мл, лед колотый — 120 г.

Как готовлю

Сначала вскипятил воду, налил 50 мл в чистую банку на 200–300 мл. Всыпал туда матча и сахар, закрыл крышкой и начал трясти как бешеный, пока сахар не растворился. Потом выжал туда же сок половины лимона (или целого, если любишь кислее), снова закрыл и потряс. Разложил лед по двум стаканам, залил концентратом и доверху долил газировкой. Украсил дольками лимона — и готово. Никакой возни, только тряска и кайф.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус оказался ярче, чем в кофейнях: лимон не перебивает матча, а идеально ее оттеняет. Лед обязателен — без него лимонад теряет ту самую бодрящую свежесть. Рекомендую подавать с мятой, если под рукой есть.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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