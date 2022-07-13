Гуровича арестовали по делу о превышении полномочий Суд арестовал на два месяца экс-замглавы МЧС РФ Гуровича по делу о превышении должностных полномочий

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Избрание Басманным судом меры пресечения бывшему заместителю главы МЧС России Андрею Гуровичу по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, который обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Отмечается, что ему отказано в альтернативной мере пресечения в виде домашнего ареста.

Басманным районным судом города Москвы 12 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, Гуровича Андрея Михайловича до 11 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Гурович допустил превышение должностных полномочий при строительстве в Мурманской области госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Ущерб от его действий составил около 350 млн рублей. Бывший замминистра вину не признает, его защита утверждает, что оснований для уголовного преследования нет. Гуровичу грозит до 10 лет тюрьмы

В конце мая президент Владимир Путин своим указом освободил Гуровича от должности замглавы МЧС. 13 июля его задержали на 48 часов для избрания меры пресечения, у него и других сотрудников МЧС были проведены обыски.