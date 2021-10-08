Gulagu.net сообщил о пытках заключённых в иркутском СИЗО

В СИЗО-1 Иркутской области подверглись пыткам и изнасилованиям более ста заключённых, некоторые из них лишились рассудка. Об этом сообщает правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на экс-заключённого изолятора предпринимателя Владимира Матушкеева.

Предприниматель, вынужденный стать пособником и внутрикaмерным агентом, рассказал о том, как пытали заключённых этой колoнии под кураторством оперуполномоченного Андрея Лемeшевского.

Чтобы выжить самому и не быть изнасилованным, Владимиру Матушкееву приходилось выплачивать регулярно взятки оперуполномоченному СИЗО, а также выделять по 25-30 тысяч рублей еженедельно на покупку домашних продуктов питания и стероидов, — г оворится на сайте проекта.

По словам Матушкеева, некоторые молодые люди от пережитого изнасилования и извращений сходили с ума. При этом, как отмечает основатель проекта Gulagu.net Владимир Осeчкин, самое ужасное, что тюремные медики не только знaли обо всех бесчеловечных пытках, происходящих в CИЗО-1, но и помогали скрыть следы насилия, травм и увечий.

Об истязаниях заключённых ранее сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

По данным правозащитников, все противоправные действия специально снимались для использования видео в качестве компромата. Якобы таким образом оперативники ФСБ и ФСИН принуждали заключённых выполнять поручения «кураторов». По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, пытают в заведении тех, кто интересен для дачи показаний против видных чиновников, оппозиционеров или миллиардеров.