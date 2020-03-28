https://static.news.ru/photo/c4f8064a-7121-11ea-beee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы субъектов имеют право менять список товаров первой необходимости, утверждённый правительством России в связи с пандемией коронавируса, в зависимости от ситуации в регионе.

Губернаторы вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов, исходя из эпидемической ситуации в субъекте, — сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в России утверждён перечень товаров первой необходимости на период ограничений, объявленных в связи с пандемией коронавируса. В него не включены продовольственные товары, поэтому не упомянут, например, алкоголь. Однако табачная продукция имеется.

В списке, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, значатся товары для детей и животных, моющие средства и санитарно-гигиенические изделия, медицинские и санитарно-технические изделия, а также топливо, свечи и спички. Помимо этого, признана необходимость в автозапчастях, электрооборудовании и бытовых приборах, стройматериалах и садово-огородном инвентаре. Вошли в перечень печатные средства массовой информации, очки и линзы, а также похоронные принадлежности. Замыкают список предметы, сопутствующие товародвижению: упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.