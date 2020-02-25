https://static.news.ru/photo/142abcee-57be-11ea-86e2-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артамонов Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию выловленной щуки. Снимок вызвал критику его подписчиков.

Как пишут «Аргументы недели», комментаторы указали чиновнику о запрете на вылов рыбы до 29 февраля. Артамонов заверил, что не знал об этих правилах, и пообещал щуку отпустить и заплатить штраф. Однако пользователи Сети не поверили губернатору.

В настоящее время фотографию щуки Артамонов удалил.

Ранее NEWS.ru писал, что 23-летнего жителя Брагинского района Гомельской области Белоруссии оштрафовали за мелкое хулиганство. Молодой человек целиком залез в аквариум с живыми рыбами в одном из магазинов в областном центре, чтобы достать обручальное кольцо для своей возлюбленной.