Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию выловленной щуки. Снимок вызвал критику его подписчиков.
Как
В настоящее время фотографию щуки Артамонов удалил.
Ранее NEWS.ru писал, что 23-летнего жителя Брагинского района Гомельской области Белоруссии оштрафовали за мелкое хулиганство. Молодой человек целиком залез в аквариум с живыми рыбами в одном из магазинов в областном центре, чтобы достать обручальное кольцо для своей возлюбленной.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен